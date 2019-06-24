Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане при поддержке ОБСЕ организовала 22 июня в Худжанде фотовыставку, посвященную историям жертв пыток.

В мероприятии, которое было проведено в здании Офиса гражданских свобод, приняли участие представители государственных органов, судов, прокуратуры, института адвокатуры, общественных и международных организаций.

На выставке были выставлены 20 кейсов с фотоисториями о жертвах пыток и иных видов жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения.

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Скончался в результате жестокого обращения со стороны правоохранительных органов, избили до смерти сослуживцы, удар ножом в сердце солдата, допрос с применением «электрического тока» - в каждой истории трагически оборвалась жизнь молодых людей.

«В этот день мы вспоминаем и поддерживаем жертв пыток, проявляем соучастие членам их семей в борьбе за наказание виновных, - прокомментировала член коалиции, адвокат Диляфруз Самадова. - Пытки в любом своем проявлении, будь то физическое или словесное психологическое воздействие, запрещены Конституцией и строго преследуются Уголовным кодексом. Право на свободу от пыток ни в коем случае не может быть ограничено либо нарушено. Даже если человек подозревается в совершении особо тяжкого преступления, следствие должно проходить только законным способом».

В рамках мероприятия участникам был показан видеоролик, в котором был продемонстрирован случай признания преступления в совершении пыток со стороны правоохранительных органов и вынесения для них соответствующего наказания.

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«Да, я признаю, что такие беспрецедентные случаи имеют место быть, и соболезную семьям, которые потеряли своих родных и близких, - комментирует представитель УМВД по Согдийской области. - В настоящее время ведётся усиленная работа по предотвращению подобных преступных действий. Периодически проводятся тренинги, консультации, семинары на эту тему. Со стороны руководства строго контролируется соблюдение должностных инструкций сотрудников на предмет их выполнения в рамках закона».

Фотовыставка традиционно проходит в стране с 2013 года в честь Международного дня в защиту жертв пыток, провозглашённого Генеральной ассамблеей ООН 26 июня 1997 года.

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