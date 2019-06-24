Госкомтуризм Узбекистана создал новый официальный веб-сайт с указанием конкретных сроков и мест проведения крупных мероприятий в стране в течение года - uzevent.com.

16:00 20 июн

Санатории, гостиницы, лечебницы. В Таджикистане появятся десятки новых туристических объектов

Сайт представлен на трех языках - узбекском, русском, английском. Далее планируется введение французского, итальянского, немецкого, испанского, китайского, японского, корейского языков, также создание мобильного приложения для веб-страницы, пишет CA-NEWS.

По данным Госкомтуризма республики, ожидается, что к концу 2019 года количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан, достигнет 5,9 млн человек. В прошлом году страну посетил 5,3 млн человек.

В 1 квартале этого года Узбекистан посетило 1,38 млн туристов, что больше на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В Таджикистан за первые три месяца этого года въехало свыше 215 тысяч иностранных граждан.

11:35 18 июн

В Таджикистане решили любезнее встречать и провожать туристов

Ранее глава Комитета по развитию туризма Нуъмон Абдугаффорзода, выступая на сессии нижней палаты парламента республики, заявил, что туристический сезон в республике начинается в мае, и численность иностранных туристов постепенно будет увеличиваться.

Отметим, что 2019-2021 годы в Таджикистане объявлены «Годами развития села, туризма и народных ремесел».

Туризм в республике рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений, на которое возлагаются большие надежды.

В 2018 году, согласно данным Комитета, в республику въехало 1 млн 155 тысяч иностранных граждан, что в 2,6 раза больше по сравнению с 2017 годом.

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