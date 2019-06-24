В чешской столице в воскресенье прошла массовая акция протеста с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша, которого подозревают в махинациях с субсидиями Евросоюза, сообщает Медуза.
По утверждениям организаторов мероприятия, на митинг вышли не менее 250 тысяч человек. Полиция сообщила о 200 тысячах протестующих.
Среди протестующих было также много молодежи. Участники акции несли в руках плакаты с требобваниями отставки премьера и словами "Позор Бабишу". Ранее полиция обвинила Бабиша в незаконном получении субсидии ЕС для фирмы в размере двух миллионов евро. После этого Еврокомиссия заподозрила премьера Чехии в конфликте интересов.
Воскресная акция протеста стала крупнейшей со времен Бархатной революции 1989 года в Чехословакии, в результате которой произошла смена политического режима в республике.
Митинг продолжался несколько часов и завершился без инцидентов. Помощь потребовалась нескольким десяткам протестующих, которым стало плохо из-за жаркой погоды.
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Кулли ахбор
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said7
Какие мелочные эти чехи, оказываются. Какие-то 2 млн. Евро им жалко. У нас замминистры и начальники департаментов столько имеют каждый год. А некоторые особо приближенные такие суммы "зарабатывают" каждый божий день уже второе десятилетие.