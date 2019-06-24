Заключительный матч группового этапа Кубка АФК-2019 между «Истиклолом» и «Алтын Асыром»» рассудит бригада арбитров из Объединенных Арабских Эмиратов.

АФК утвердила бригаду арбитров, которые будут обслуживать матч шестого тура группового этапа Кубка Азиатской футбольной Конфедерации между командами «Истиклол» (Таджикистан) – «Алтын Асыр» (Туркменистан). Главным арбитром встречи назначен рефери ФИФА из Объединённых Арабских Эмиратах Султан Абдулраззак Аль-Марзуки. Ему на линях будут помогать его соотечественники Масъуд Хасан Фард и Али Рашид Аль-Нуайми, сообщает официальный сайт «Истиклола».

Резервный арбитр – Касим Матар Аль-Хатми (Оман). Инспектор судей – Рустом Юсеф Мирза (Саудовская Аравия), комиссар матча – Муним Иса Ильяс (Иордания).

Матч заключительного тура группового турнира Кубка АФК «Истиклол» (Таджикистан) - «Алтын Асыр» (Туркменистан) пройдет в среду, 26 июня, на Центральном стадионе в Душанбе. Начало матча – в 19:00.

По окончании матча среди болельщиков по входным билетам будет произведен розыгрыш спортивной лотерее, главным призом которой будет автомобиль «Мерседес-Бенц». Кроме, того для всех пришедших поддержать нашу команду будут разыгрываться два планшета.

Реализация билетов проводится в кассах Центрального стадиона в Душанбе. Цена одного билета на главную трибуну стадиона составляет 20 сомони, зеленый сектор – 50 сомони. На остальные три трибуны (северная, восточная и южная) цена каждого билета установлена в размере 10 сомони.

После пяти сыгранных туров группового этапа Кубка АФК-2019 в активе «Алтын Асыра» 9 очков. У «Истиклола» и «Худжанда» – по семь очков. В заключительном туре «Истиклол» на своём поле примет туркменский «Алтын Асыр», а «Худжанд» в Бишкеке сыграет с чемпионом Кыргызстана «Дордоем». Если в заключительном туре «Истиклол» обыграет «Алтын Асыр», а «Худжанд» победит «Дордой», то у двух клубов Таджикистана будет по 10 очков. За счёт личных встреч (3:0, 2:3) «Истиклол» займёт первое место в группе.

Если «Истиклол» сыграет вничью с «Алтын Асыром», а «Худжанд» возьмёт верх над «Дордоем», то в активе чемпиона Туркменистана и вице-чемпиона Таджикистана будет по 10 очков. Однако личные встречи команд в пользу «Алтын Асыра» (1:0 и 0:0). Поэтому только у двух команд – «Алтын Асыра» и «Истиклола» сохранились шансы на выход из группы. Чтобы выйти в следующий раунд, чемпиону Таджикистана нужно обязательно побеждать «Алтын Асыр». Любой другой результат оставит за бортом чемпиона Таджикистана в Кубке АФК-2019.

Напомним, только победитель группы получит путёвку в следующий раунд турнира.

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