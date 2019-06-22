Президент США Дональд Трамп отказался от военного удара по Ирану в ответ на сбитый беспилотник, последовав совету нескольких людей, в том числе одного из своих любимых телеведущих Такера Карлсона с телеканала Fox News. Об этом сообщает The New York Times, на которую ссылается Медуза.

По информации издания, Карлсон в частной беседе сказал Трампу, что атака по Ирану будет сумасшествием. Телеведущий также сказал, что война с Ираном помешает Трампу переизбраться на президентский срок в 2020 году.

The New York Times отмечает, что Карлсон был не единственным, кто отговаривал Трампа от военного ответа на сбитый беспилотник.

Газета The New York Times первой сообщила о том, что президент США Дональд Трамп одобрил военные удары по нескольким целям в Иране, но в последний момент отменил их.

Сам Трамп заявил, что решил отказаться от удара, посчитав гибель 150 человек непропорциональным ответом на сбитый беспилотник .

От отмены ядерной сделки до угрозы войны. Как развивался конфликт США с Ираном

МАЙ 2018 ГОДА

↓

Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году администрацией Барака Обамы. Трамп на протяжении многих лет последовательно критиковал соглашение — еще в 2016 году, будучи кандидатом в президенты, он обещал рассмотреть возможность его отмены в случае своей победы на выборах. Объясняя необходимость разрыва соглашения, Трамп обвинял Иран в незаконном создании баллистических ракет и использовании средств, полученных в результате отмены санкций, для поддержки терроризма.

НОЯБРЬ 2018 ГОДА

↓

Вступил в силу указ Трампа о возобновлении секторальных санкций против Ирана, отмененных при заключении ядерной сделки. В частности, вновь начал действовать запрет на покупку иранской нефти — страны, делающие это, могли попасть под вторичные санкции США (для некоторых государств, в том числе Китая, Индии и Японии, были сделаны исключения). Трамп назвал санкции «сильнейшими из тех, которые когда-либо вводили США».

АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

↓

Белый дом объявил об отмене исключений, позволявших некоторым странам покупать иранскую нефть без риска попасть под вторичные санкции США.

МАЙ 2019 ГОДА

↓

У берегов Объединенных Арабских Эмиратов в Персидском заливе четыре нефтяных танкера подверглись диверсионной атаке. В результате инцидента никто не погиб, разлива нефти не произошло. В США неофициально говорили о возможной причастности Ирана к атаке, в Тегеране это отрицали.

13 ИЮНЯ

↓

В Оманском заливе атакованы еще два танкера. Госсекретарь США Майк Помпео официально возложил ответственность за нападение на Иран, назвав случившееся частью «кампании по эскалации напряженности». Центральное командование вооруженных сил США в подтверждение этой версии опубликовало видеозапись: на ней якобы снято, как иранские военные убирают невзорвавшуюся мину с одного из танкеров. В Иране обвинения отвергли.

20 ИЮНЯ

↓

Иран сбил американский беспилотник. Как заявили в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР), он нарушил воздушное пространство страны. Из заявлений представителей Пентагона, напротив, следовало, что дрон находился над нейтральной территорией. После инцидента Федеральное управление гражданской авиации США запретило любым американским самолетам летать над Оманским и Персидским заливами.

21 ИЮНЯ

↓

Иранские чиновники рассказали Reuters, что Дональд Трамп через посредников из Омана передал послание Тегерану, в котором предложил начать переговоры и предупредил о «неминуемом нападении» США в случае отказа сделать это. The New York Times сообщила, что накануне Трамп одобрил военные удары по нескольким целям в Иране в ответ на уничтожение беспилотника, но в последний момент отменил их. Иранские СМИ опубликовали фотографии обломков сбитого беспилотника — в КСИР назвали наличие обломков доказательством того, что он был сбит над Ираном, а не над нейтральными водами.