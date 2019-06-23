Когда-то в Варзобском и Рамитском ущельях были расположены десятки детских лагерей. Сейчас их осталось немного. Многие превратились в частные и ведомственные зоны отдыха, другие закрыты, а те, что действуют, усиленно готовятся к новому сезону.

 

«Орзу» готов, в «Гулхане» завершается обновление

12:11 17 июн

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В республике действуют около 40 детских лагерей круглосуточного пребывания, многие из которых принадлежат ведомствам и компаниям.

В ущелье Харангон в 15 км от Душанбе, у небольшой горной речки расположены два лагеря для столичных школьников - «Орзу» и «Гулхан».

В лагере «Орзу» всё уже готово к приёму юных гостей.

- Наш лагерь относится к исполнительному органу района Фирдавси, - говорят работники. - Сюда приезжают отдыхать школьники именно с этого района. Как видите, мы уже подготовили лагерь, остались лишь небольшие косметические доделки.

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В лагере имеются комнаты для детей, бассейн, спортплощадки, комнаты, где будут организованы различные кружки, компьютерная комната, столовая на 200 мест.

18:11 17 июн

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По словам директора лагеря, Абдукаюма Худойдодова, первый заезд школьников запланирован на 25 июня. Всего запланировано 4 смены по 12 дней.

- В наш лагерь ежегодно приезжают отдыхать ребята из малообеспеченных семей, а также школьники, отличившиеся хорошей учёбой, - говорит Худойдодов. - В каждой смене отдыхают по 200 детей в 8 палатках. 20 из них – воспитанники школы-интерната для сирот №1. Для всех детей отдых бесплатный.

Чуть выше «Орзу» расположен лагерь «Гулхан» района Сино. Здесь работы еще продолжаются. Идет прокладка бордюров, покраска.

- В нашем лагере по окончании прошлого сезона решили сделать капитальный ремонт, поэтому немного задержались, - говорит один из педагогов. – Почти все комнаты для детей, построенные еще в 70-е годы прошлого века, обновили полностью – поменяли окна, двери, полы, потолки. Мебель тоже вся новая.
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Сейчас сюда выделили большой десант рабочих -  100 человек. Они должны успеть забетонировать пешеходные дорожки, завершить побелку и покраску стен.

По словам рабочих, к назначенному сроку лагерь будет готов к приёму детей.

Почти все готово к открытию нового сезона в лагерях «Шарора» и «Зимчуруд», также находящихся на балансе столичных районов.

 

«Чайка» меняет не только название, но и облик

В тридцати километрах от Душанбе, в Варзобском ущелье расположен детский лагерь «Файзи Истиклол» (бывший лагерь - «Чайка»). Здесь тоже произошли большие изменения.

Построены крытый бассейн, столовая, новые домики для детей. Отдыхают в основном дети сотрудников сферы образования: учителей,  воспитателей, научных работников и т.д.

- Для этих детей профсоюзы выделяют путёвки в 180 сомони. Для остальных стоимость отдыха -  900 сомони, - говорит директор лагеря Махмадшариф Шоев.

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По его словам, «Файзи Истиклол» - один из лучших ведомственных детских лагерей в Варзобе.

- В чём отличие нашего лагеря от других? Само месторасположение лагеря очень удачное. Находится рядом с главной трассой, но здесь, в тенистом ущелье очень чистый воздух. Воду мы берём для питья и бассейна из родника. Она известна еще с советских времён своими полезными свойствами. И еще – питание у нас разнообразное, не ограничено в граммах. Не наелся – получай добавку!

 

Забытая «Горная сказка»

Рамитское ущелье. Здесь когда-то располагались лучшие лагеря Таджикистана - «Горная сказка» и «Орлёнок».

«Орлёнок» переименовали в «Укобча». Теперь вместо лагеря здесь зона отдыха. Она принадлежит Таможенному комитету. Комитет провел в бывшем лагере большую работу. На территории построен жилой комплекс, есть бассейн, спортплощадка.

А вот нынешнее состояние некогда знаменитого не только в республике, но и в Союзе детского лагеря «Горная сказка» просто ужасное. Сейчас, судя по вывеске, он носит название «Афсонаи кухи» и принадлежит ООО «Норак ИБОсоз».

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- Лагерь и так был заброшенным, а два года назад, после селя и вовсе его состояние стало плачевным, – говорит охранник лагеря. – Всё кругом, даже комнаты покрыты грязью, лагерь зарос травой. Сейчас даже и не скажешь, что когда-то тут кипела жизнь, звучали радостные голоса детей, музыка, песни. Всё разбито, разбросано, разворовано.

- Нужны большие деньги на реконструкцию, а их у хозяев лагеря нет. Тут в прошлом году приезжал некий арабский бизнесмен. Он говорил, что готов превратить это место в райский уголок, но, видимо, не смог согласовать свои планы с соответствующими ведомствами. Так на этом всё и закончилось, - говорит охранник.

 

Летний лагерь «Мадагаскар» в Рамите

Не так давно в 42 км от Душанбе, в Рамитском ущелье открыл свои двери детский лагерь «Мадагаскар».

На территории лагеря расположены комнаты для отдыхающих, спортплощадки, два бассейна – один для маленьких детей, другой - для подростков, душевые (мужские/женские), большая столовая.

- В каждой комнате по шесть кроватей. Кстати, в «Мадагаскаре» кормят пять раз в день. Программа лагеря разнообразная. Ходим в походы, смотрим фильмы, игр у нас много. Кроме развлечений, в лагере проводят и занятия: английский язык, этику, эстетику, - рассказали в «Мадагаскаре».
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Каждый вечер организаторы обещают проводить творческие конкурсы, тематические вечеринки по мотивам любимых мультфильмов с аквагримом и соответствующими костюмами.

Ещё тут проводят футбольные состязания, различные квесты и фестивали. В общем, скучать не придется. Лагерь откроется 1 июля. Стоимость путевки – 1100 сомони.

 

Где ещё можно отдохнуть?

 

 «Сафед-Дара»

Лагерь активного отдыха для детей с 8 до 14 лет, отдых длится от 4 до 7 дней. Основные фишки лагеря: скалодром и верёвочный парк, обзорная канатная дорога и родео-бык, походы в горы, футбол, пейнтбол. Питание четырёхразовое.

 

«Шохин»

Летний лагерь «Шохин» в Гулистоне (бывший Кайракум), смена здесь длится 10 дней, администрация обещает развивающие кружки, бассейн, дискотеки, киноклубы, спортивные состязания. Питание четырёхразовое.

 

«Укобча»

В летнем лагере «Укобча» в Согдийской области в местечке Дехмай смена длится 11 дней. В программу также входят интересные кружки, бассейны, дискотеки, киноклубы, спортивные состязания. Питание четырёхразовое.

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