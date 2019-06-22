В настоящее время семеноводческие хозяйства Таджикистана обеспечивают только 40-50 процентов потребности аграрного сектора качественным семенам, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Таджикистана Джамила Саидова, отвечая на вопросы «Азия-Плюс».

По ее словам, семеноводством в Таджикистане сегодня занимаются 90 хозяйств различных форм собственности. Они заняты выращиванием семян хлопчатника, зерновых культур, картофеля, других овощей и кормовых растений.

В числе селекционеров - институты земледелия и садоводства и овощных культур Таджикской академии сельскохозяйственных наук, Таджикский аграрный Университет имени Шохтемура, специализированные семеноводческие хозяйства и частные селекционеры.

Все начинается с селекции

Семеноводство является одним из важнейших направлений сельского хозяйства. Увеличение производства сельскохозяйственных культур и повышение их урожайности зависит от использования качественных семян. Главной задачей семеноводства является обеспечение хозяйств качественными семенами, сохранение чистоты сортов и их биологических особенностей.

«Решение данной задачи требует принятия комплекса мер, - отметила Саидова. - Они включают в себя выведение и интродукцию новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, своевременное проведение сортоиспытания и районирования лучших сортов с целью поддержания их генетических особенностей, производство, переработку, сертификацию и маркетинг семян. Семеноводство Таджикистана ориентировано не только на обеспечение внутреннего рынка, но и на экспорт, что позволяет существенно повысить эффективность отрасли и рентабельность производства.

По ее словам, в республике наравне с общественным семеноводством также появился сектор частного семеноводства, который находится на начальной стадии развития. Отдельные семеноводческие хозяйства добиваются хороших результатов в интродукции новых сортов, особенно зерновых и овощных культур, их испытании, размножении и реализации семян как внутри страны, так и за её пределами.

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Стратегия развития отрасли

Законодательство семеноводства Таджикистана было значительно усовершенствовано в течение последних лет, на данный момент семеноводческая отрасль регулируется двумя основными законами: «О семеноводстве» и «Об охране сортов растений».

Кроме того, замминистра отметила важность специальных госпрограмм в этой отрасли. По ее словам, первая Программа развития отрасли семеноводства в Республике Таджикистан на 2010-2014 дала серьёзный толчок для развития отрасли.

В рамках Программы развития отрасли семеноводства в Республике Таджикистан на 2010-2014 годы при поддержке Программы Агентства международного сотрудничества Швеции и Азиатского банка развития по поддержке отрасли селекции, семеноводства и карантина растений выполнены значительные работы на сумму более 15 миллионов сомони.

Деньги пошли на ремонт и оборудованиt зданий, лабораторий по определению качества семян, сортоиспытательных станций, приобретение техники в разных регионах страны.

В районе Кушониён Хатлонской области был построен и сдан в эксплуатацию завод по переработке семян зерновых культур и кислотной делинтации семян хлопчатника.

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Однако, нынешнее положение семеноводческих хозяйств не соответствует требованиям производства и, в связи с этим, возникла необходимость разработки новой Программы развития отрасли семеноводства в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы.

Основной целью Программы является развитие селекции и семеноводства, создание отрасли, способной функционировать в соответствии с международными нормами и стандартами.

Программа предусматривает выполнение задач по улучшению деятельности государственных органов отрасли семеноводства, контроля, регистрации и охраны сортов, контроля качества и сертификации семян, фитосанитарного контроля и карантина растений, развитие селекции растений, производство, разработка и маркетинг семян, подготовка кадров и переобучение специалистов отрасли, обеспечение безопасности семян и создание государственных фондов семян.

Производственники не проявляют интереса к семенам

За последние годы, хотя в результате правильного налаживания работ по семеноводству, урожайность сельскохозяйственных культур по сравнению с прошлыми годами повысилась, однако это не обеспечивает потребность производственных хозяйств в качественных семенах.

В настоящее время семеноводческие хозяйства обеспечивают только 40-50 процентов потребности хозяйств в качественных семенах, другая часть хозяйств используют условные семена, что приводит к низкой урожайности сельскохозяйственных культур в республике.

В настоящее время в стране функционирует 120 частных предприятия по переработке хлопчатника, однако переработчики не проявляют интерес к производству высококачественного семенного материала. В большинстве случаях при переработке хлопка-сырца допускается смешивание семян различных сортов и травмированные семена хлопчатника.

А на полях низкое качество семян часто потрачено высокой нормой высева (до 100-120 кг/га), что сопровождается дополнительными расходами семян и рабочей силы для прополки всходов.

Кто виноват в низкой урожайности?

В низкой урожайности агрокультур специалисты винят селекционеров. Однако, по мнению Джамили Саидовой, низкая урожайность сельскохозяйственных культур зависит не только от селекционеров, но и от самих фермеров, которые не выполняют требований агротехники той или иной сельхозкультуры, в том числе нормы внесения удобрений, пропорций NPK (комплексные минеральные удобрения, включающие азот (N), фосфор (P) и калий (K).

Не соблюдаются также нормы полива, использование некачественных семян и другие факторы приводят к снижению урожайности.

Надо отметить, что производство сельскохозяйственной продукции каждый год увеличивается. Например, в 2011 году производство зернобобовых было 1098,2 тонн, пшеницы-726,9 тонн, хлопчатника-416,5 тонн, картофеля-863,1 тонн, овощей-1242 тонн, бахчевых-423,3 тонн, фрукты - 263,3 тонны.

В 2018 году производство зернобобовых составляло 1295,6 тонны, пшеницы - 779 тонны, хлопчатника-300,3 тонны, картофеля-964,6 тонны, овощей-211,9 тонны, бахчевых-641,7 тонны, фруктов – 447,7 тонны.

Как отмечает заместитель министра сельского хозяйства, в этом есть безусловно и заслуга таджикских селекционеров.

Закон предусматривает льготы

К сожалению, в Таджикистане отсутствуют льготы правительства селекционерам и предпринимателям, которые занимаются семеноводством.

Но в статье 12 Закона Республики Таджикистан "О семеноводстве" указано следующее:

«Государственная поддержка области семеноводства осуществляется путем выделения государственных средств; компенсации затрат на производство оригинальных и элитных семян; представления льготных кредитов; применения иных мер экономического стимулирования».

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Что с местными сортами?

В Таджикистане есть и местные семена разных агрокультур. Например, культивируются 32 местных сорта хлопчатника (средневолокнистые сорта хлопчатника - 27 сортов, тонковолокнистые сорта –5), 28 сортов мягкой озимой пшеницы, 13 сортов картофеля.

Возделываются по 1 до 5 сортов других культур, как, твердая озимая пшеница, ячмень, рис, кукуруза, сорго, овощей и кормовых растений.

В настоящий момент, в зависимости от культуры от 45 до 95% потребности семян покрывается внутренним производством.

Недостающая часть семян ввозится из-за рубежа.

В 2018 в Таджикистан, по данным Комитета продовольственной безопасности при правительстве РТ, со стороны бизнесменов из России были завезены семена картофеля - 111 тонн, семена кориандра - 37,5 тонн из Республики Узбекистана семена хлопчатника 50 тонн, семена овощных культур - 60,5 тонн, семена люцерны- 17,7 тонн, семена кунжута- 9,5 тонн, из Турции 90 тонн семян средневолокнистого хлопчатника (Флеш-67,5 тонн, EDESSA- 22,5 тонн), в 2019 году из Китай были завезены семена кукурузы- 35 тонн, семена овощных - 0,7 тонн из Голландии, семена сахарной свеклы- 0,5 тонн.

Что посеем, то и пожнем

В случае решения проблем семеноводства, Таджикистан может не только обеспечить себя качественными семенами, но и получить прибыль от их экспорта.

Как известно, селекция растений считается одной из самых прибыльных сфер экономики. Как отмечают специалисты Минсельхоза страны, одним из путей решения этой проблемы является увеличение производства семян на экспорт с внедрением гибридных семян, это непременно приводит к уменьшению импорта.

При этом, по словам Джамили Саидовой, «баланс импорта семян по сравнению с экспортом должен быть таким, чтобы не оказывать негативного влияния на уровень внутреннего обеспечения семенами и безопасность семян страны».

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Для того, чтобы получить прибыль от развития семеноводства, нужно, по мнению Минсельхоза страны, укрепить материально-техническую базу и научный потенциал исследовательских институтов, прежде всего, первичного семеноводства приоритетных культур - хлопчатника, пшеницы, картофеля, кормовых и плодовых растений.

Кроме того, Минсельхоз предлагает развивать частной сектор селекции растений наряду с общественным сектором и внедрение системы сбора гонораров селекционеров (роялти).

Одной из существенных задач является организация в каждом регионе или на базе хлопкоочистительных заводов специальных линий по переработке семян хлопчатника в целях производства качественных семян и предотвращения смешивания семян.

Немаловажна организация производства семян высоких репродукций (суперэлита и элита) приоритетных культур в элитных семеноводческих хозяйствах на основе заключения контрактов между селекционером и производителями семян.

В числе других мер, Джамила Саидова назвала:

- развитие промышленной переработки семян путем создания региональных центров, заводов и модернизации технологии по очистке, сортировке, калибровке и протравке семян приоритетных культур;

- повышение заинтересованности элитных семеноводческих хозяйств в увеличении производства семян высоких репродукций путем предоставления субсидий из государственного бюджета, стимулирования производства и использования сертифицированных семян;

- поддержку развития коммерческого семеноводства путем предоставления кредитов, привлечения грантовой помощи и иностранных инвестиций в сектор и создания условий для здоровой конкуренции частного и общественного секторов семеноводства и другое.

Только при решении этих проблем Таджикистан может самостоятельно решить задачу продовольственной безопасности, одним из ключевых звеньев которой является развитая селекция и семеноводство.

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