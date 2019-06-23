На днях казахское общество возмутило поведение вице-премьер министра Гульшар Абдыкаликовой, которая придя в дом к многодетной семье, не сняла обувь. Пользователи усмотрели в этом неуважение к дому, в который она пришла.
Kaktakto решил разобраться, почему в некоторых странах вас попросят разуться, а в других вы сможете войти в дом в уличной обуви. И никто на вас не посмотрит косо.
Традиционный аспект
В странах Азии принято есть за очень низким столиком, а полы чаще всего покрыты кошмой, кийизами и жер-тошоками. Спят жители Центральной Азии тоже на полу, поэтому ходить в уличной обуви здесь просто не принято.
В Японии тоже полы в домах покрыты тонким татами, на котором спят и ставят очень низкий стол для еды и чаепитий. Уличная обувь снимается у самого входа, там, где уровень пола ниже, чем в остальном помещении. Считается, что вы действительно вошли в помещение не тогда, когда вы закрыли за собой дверь, а только после того, как сняли уличную обувь, переобулись и поднялись на татами.
В России полы в домах как крестьян, так и более богатых людей тоже застилались коврами и домоткаными дорожками, поэтому разуваться перед входом в дом было обязательно.
Летом крестьяне редко ходили в обуви, поэтому перед домом стояло корыто, в котором обязательно мыли ноги прежде, чем войти. А зимой у каждого крестьянина были уличные и домашние валенки.
Религиозный аспект
По канонам ислама правоверный мусульманин должен совершить омовение перед тем, как прочитать намаз. Процесс омовения подразумевает и мытье ног.
Кроме того, очень важно держать место молитвы в полной чистоте. Поэтому в доме и в местах молитвы люди не ходят в уличной обуви, дабы не осквернить место поклонения или богослужения.
Так, в Ташкенте, при посещении мавзолея Шейха Ховенди ат-Тахура, мавзолея Хасти Имам и других святынь следует снять обувь у входа.
В синтоизме — из уважения к богам и усопшим предкам и для сохранения чистоты их душ — молящиеся снимают обувь до порога храма. В Японии и Китае правило снять обувь распространяется и на храмы других конфессий.
Такие же предписания существуют и у иудеев, которые, скорее всего, ориентируются на указания в Торе о необходимости снимать обувь на святой земле.
В индуизме тоже предписывается снимать обувь, а также омывать ноги перед входом в храм. Для этого многие индусы носят специальную обувь без задников.
Климат и чистота улиц
Важную роль играют климатические особенности региона. В Центральной Азии климат засушливый и пыльный. Поэтому сложно представить себе людей, разгуливающих в уличной обуви по дому.
В средиземноморских странах, где климат морской и очень мягкий, пыли почти нет, поэтому ходить там по дому в уличной обуви вполне нормально.
Нельзя не учитывать и планировку улиц в Европе и США. Уровень покрытия всегда на несколько сантиметров выше, чем земляных/песчаных или иных обочин, плюс бордюры встречаются в разы чаще, чем на улицах российских и центральноазиатских городов.
На крупных магистралях, особенно в США, системы дренажа и водоотведения вообще произведение инженерного искусства. Многие пешеходные пространства в разной степени обильности посыпаны щепкой с пропиткой, которая позволяет щепе не промокать и всегда держаться выше земли.
Многое зависит и от климата. К примеру, в скандинавских странах, где климат суровый, а в домах нет центрального отопления, ходить без обуви чревато простудой.
Нельзя не учитывать и чистоту улиц. В большей степени это справедливо для Великобритании и стран содружества, однако и в США за чистотой асфальта и пешеходных покрытий следят очень внимательно.
В районах в среднем 1 раз в 1-4 недели асфальт и бетонные пешеходные дорожки моют не только водой, но и добавляют экологичные моющие средства.
Медицинский аспект
Снимать уличную обувь при входе в дом очень полезно с точки зрения заботы о своем здоровье. Исследователи из Университета Хьюстона утверждают, что люди, которые не разуваются в помещении, подвергают близких угрозе диареи. Автор исследования профессор Кевин Гарей с группой исследователей изучил распространенность бактерии, которая поражает кишечник.
Гарей взял 2500 образцов и около 26,4% подошв обуви показали положительную реакцию на бактерию, которая может вызвать болезненные спазмы желудка.
Опасней всего в уличной обуви входить в дом, где есть маленькие дети, ведь они имеют привычку все тянуть в рот.
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