АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22 ИЮНЯ 2019 ГОДА
22 июня в Таджикском академическом театре оперы и балета состоится концерт, посвященный 55-летнему юбилею ансамбля «Гульшан».
22 июня в 10.00 в ботаническом саду Душанбе ОО “ИРОДА”, ОО “Корвони Умед”, тренинг - кафе “Dar yak zamin” и социальное кафе "Чатр" запускают свой зажигающий латино марафон Zumba party "Жить вместе"!
22 июня в Худжанде стартует Международный турнир по плаванию с участием спортсменов более 15 стран.
22 июня в аквапарке «Дельфин» состоится Пенная вечеринка. Начало в 20:00-23:00. Вход для мужчин – 100 сомони, женщин – 50 сомони.
22 июня в рамках проекта «Сохибкори Джавон» ведущие специалисты маркетинга и digital среды раскроют все карты бизнеса этой сферы в Таджикистане. Эрадж Юсуфшоев @eraj.yusufshoev и Азиз Шарипов расскажут Вам: Каким будет e-commerce в Таджикистане и как достучаться до клиента и привлечь его лояльность. Начало в 15:00 в Спорт-баре «Истиклол».
22 июня в баре MYshot состоится мастер-класс по диджеингу от DJ Myako из Франции, где она расскажет о себе, покажет много чего музыкального и поделиться своим опытом. Вход для всех желающих свободный. Инфо: +992 918733207.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 ИЮНЯ
1941 - Начало Великой Отечественной войны (1941-1945).
1931 – В Худжанде открылся историко-краеведческий музей.
1958 – В Сталинабаде открылась чайхана «Рохат».
1962 - Открытие VI съезда архитекторов Таджикистана.
2001 - Под кодовым названием «Молния» началась операция по ликвидации бандформирований, возглавляемых Р. Сангиновым и М. Муаккаловым.
2003 – В Таджикистане проведен референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию государства. Около 93% избирателей одобрили внесение поправок в Основной закон РТ, продлившие президентский срок.
2010 - Концессионное соглашение между Таджикистаном и компанией «Инновейтив Роуд Солюшнс ЛТД» (IRS) признанно законным.
2011 - В Душанбе футбольные фанаты вновь устроили беспорядки после матча команд высшей лиги «ЦСКА-Памир» (Душанбе) и «Равшан» (Куляб), который завершился со счетом 2:3 в пользу «Равшана».
ДНИ РОЖДЕНИЯ –22 ИЮНЯ
1931 – Родилась певица, Народная артистка Таджикистана Лайло Шарифова.
1936 – Родился государственный деятель Иззатулло Хаёев.
1945 – Родилась кинорежиссер Елизавета Кимёгарова.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 ИЮНЯ
По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без существенных осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 26-31 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла.
По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 35-37 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 35-37 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 36-38 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 28-30 тепла.
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