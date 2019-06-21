В Кыргызстане за последние три года возбуждено более 258 уголовных дел в отношении должностных лиц. Об этом сообщил лидер фракции «Республика – Ата Журт» Жыргалбек Турускулов на заседании фракции в пятницу, 21 июня, сообщает КирТАГ.
«За последние три года возбуждено 258 уголовных дел в отношении должностных лиц, что говорит о значительных финансовых нарушениях и коррупционных проявлениях в госпредприятиях. Наибольшее количество нарушений выявлены в ГП «Кыргызпочтасы» - 57 уголовных дел, ГП «НК «Кыргыз темир жолу» - 9 уголовных дел и ГП «Аскер курулуш», - передает слова Турускулова кыргызское агентство.
По информации депутата, к концу 2017 года в КР было 99 функционирующих государственных предприятий, и 780 не работающих. Доходы от госпредприятий в 2018 году составили 951, 4 млн сомов, что больше на 27 млн сомов по сравнению с 2017 годом.
Отметим, что фракция рассмотрела вопрос эффективности управления госпредприятиями и акционерными обществами с государственной долей участия и национализированным объектами. В заседании приняли участие члены правительства во главе вице-премьер-министром Замирбеком Аскаровым.
Напомним, в Кыргызстане собираются снять неприкосновенность с экс-президента Атамбаева. 20 июня Жогорку Кенеш принял постановление «О выдвижении обвинения против экс-президента Кыргызской Республики Алмаза Атамбаева для лишения его статуса».
«За» проголосовали 100 депутатов, «против» - 5. Всего зарегистрировано 105 депутатов.
Депутатская комиссия инкриминирует Атамбаеву шесть обвинений:
- гонения на депутатов, судей, общественных деятелей и СМИ;
- незаконное освобождение кримавторитета Азиза Батукаева;
- незаконное завладение участком в селе Кой-Таш, где Атамбаев построил дом
- возможная аффилированность с компаниями «Ака Петролеум» и «АКА Инвест»;
- Коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека.
- Возможная причастность к незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека.
Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год, после чего его сменил Сооронбай Жээнбеков.
Статус экс-президента в Кыргызстане имеют Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев. Курманбек Бакиев и Аскар Акаев лишены этого статуса.
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