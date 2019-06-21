В Душанбе 30 июня пройдет первый в Таджикистане национальный этап Всемирной олимпиады роботов WRO – Tajikistan-2019. Победители Национального этапа примут участие во Всемирной олимпиаде, которая пройдёт в венгерском городе Дьер 8-10 ноября.
Лига роботов Душанбе получила право провести в Таджикистане Национальный этап Всемирной олимпиады роботов WRO. К участию в таджикской олимпиаде, которая пройдет 30 июня в Международной президентской школе столицы, примут участие подростки в возрасте от 10 до 21 года. На участие в национальном этапе подали около 100 претендентов.
После завершения Национального этапа из числа молодых таджикских изобретателей будет сформирована сборная страны, которая поедет на финал в Венгрию, в город Дьер. В её состав войдут команды, занявшие 1, 2, или 3 места на Национальном этапе олимпиады. По результатам сборов определятся участники, которые будут представлять Таджикистан в финале WRO-2019.
Основная цель олимпиады заключается в воссоздании системы инженерного образования в Таджикистане, повышении интереса у молодого поколения к научно-технической деятельности во благо процветания общества через развитие новых технологий в Таджикистане.
В этом году молодые изобретатели смогут демонстрировать свои умения и навыки по теме «Умный город». Олимпиада проходит в трех возрастных категориях: elementary, junior, senior.
#Всемирная олимпиада роботов (WRO)
WRO – это интеллектуальные соревнования для ребят в возрасте от 10 до 21 лет, которые проводятся с 2004 года. Впервые олимпиада была проведена в Сингапуре. Сейчас в ней участвуют более 70 тыс. детей из 65 стран мира. Каждый год олимпиада проходит в разных странах. В прошлом году она проходила в Таиланде, в этом году – в Венгрии, в 2020 году – в Канаде. Для Таджикистана WRO выделила 9 мест на участие на основном этапе в Венгрии.
#Лига роботов Душанбе
Лига роботов действует в Душанбе с сентября 2018 года. Её директором является Мехрон Ортиков. За девять месяцев своей деятельности Лига роботов добилась значительных успехов: на данный момент здесь обучаются свыше 80 учеников и работают 7 квалифицированных специалистов, открыты 2 филиала.
Лига Роботов уже успела поучаствовать в олимпиаде по робототехнике, которая проходила в октябре 2018 года в Узбекистане, и занять 6-ое место среди 44 команд.
Для повышения квалификации и подготовке к Всемирной Олимпиаде по робототехнике (WRO), весной этого года двое преподавателей Лиги Роботов Душанбе совместно с учениками и директором поехали в Новосибирск, где не только обучились новому, но и обменялись опытом со специалистами разных стран мира.
4 апреля 2019 года Лига роботов подписала документ подтверждающий, что именно она является Национальным организатором Всемирной Олимпиады роботов в Таджикистане.
Национальный этап олимпиады будет проходить в Международной Президентской школе 30 июня 2019 года с 9:00 до 17:30. Мероприятие будет проходить в формате фестиваля, вход свободный. В Олимпиаде примут участие более 450 гостей и участников.
В этот же день Лига Роботов проведет круглый стол на тему «Перспективы развития образовательной и спортивной робототехники в Таджикистане».
Лига Роботов Душанбе приглашает всех директоров школ столицы и их представителей принять участие на Круглом столе в рамках Олимпиады и внести свой вклад в развитие робототехники в Таджикистане.
Более подробно об Олимпиаде на официальном сайте ligarobotov.tj
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