В решающем матче группового этапа Кубка АФК-2019 между клубами «Истиклол» (Таджикистан) и «Алтын Асыр» (Туркменистан) определится участник интерзонального полуфинала из Центральной зоны. Душанбинскую команду в этой встрече устраивает только победа.
Как и в предыдущие два сезона, судьба первого места в группе «D» решится в заключительном туре, когда сойдутся чемпионы Таджикистана и Туркменистана – «Истиклол» и «Алтын Асыр».
«Худжанд», несмотря на равные с «Истиклолом» очки и победу в последней очной встрече, потерял шансы на выход из группы, а душанбинской команде теперь в домашней игре с туркменами нужна только победа.
Теперь разъясним, как сложилась эта ситуация.
После пяти сыгранных туров группового этапа Кубка АФК-2019 в активе «Алтын Асыра» 9 очков. У «Истиклола» и «Худжанда» – по семь очков. В заключительном туре «Истиклол» на своём поле примет туркменский «Алтын Асыр», а «Худжанд» в Бишкеке сыграет с чемпионом Кыргызстана «Дордоем». Если в заключительном туре «Истиклол» обыграет «Алтын Асыр», а «Худжанд» победит «Дордой», то у двух клубов Таджикистана будет по 10 очков. За счёт личных встреч (3:0, 2:3) «Истиклол» займёт первое место в группе.
Если «Истиклол» сыграет вничью с «Алтын Асыром», а «Худжанд» возьмёт верх над «Дордоем», то в активе чемпиона Туркменистана и вице-чемпиона Таджикистана будет по 10 очков. Однако личные встречи команд в пользу «Алтын Асыра» (1:0 и 0:0). Поэтому только у двух команд – «Алтын Асыра» и «Истиклола» сохранились шансы на выход из группы. Чтобы выйти в следующий раунд, чемпиону Таджикистана нужно обязательно побеждать «Алтын Асыр». Любой другой результат оставит за бортом чемпиона Таджикистана в Кубке АФК-2019.
Встреча между сильнейшими клубами Таджикистана и Туркменистана пройдет в среду, 26 июня, на Центральном республиканском стадионе Душанбе и начнется в 19:00 часов.
Напомним, только победитель группы получит путёвку в следующий раунд турнира.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Ниёзи Тоҷикистон ба 400 млн. доллар дар амалисозии нақшаи нави зиддибуҳронӣ
Селфии ҷолиб бигиру Huawei Р30 Lite дарёб намо!
Ҳукумат овозаи бе шиносномаи нав пардохт нашудани нафақаро рад мекунад
Ғарқшавии 40 нафар дар Тоҷикистон муддати 20 рӯз
Барои истифодаи симкортҳо дар содир намудани ҷиноят ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар шуд
Тазоҳурот дар Гурҷистон. Эътироз зидди иштироки вакили рус дар ҷаласаи Ассамблеяи байнипарлумонӣ
Саҳҳомон фаъолияти солонаи нерӯгоҳи Роғунро баррасӣ мекунанд
Манъи пардохти пули нақд боз дар панҷ хатсайри мусофирбари пойтахт
Сармоягузорони Чин дар Тоҷикистон корхонаи металлургӣ месозанд
Тӯли 10 сол дар Тоҷикистон 16 ҳазор мина безарар гардонида шуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста