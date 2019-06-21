Всем привет! Кто еще не успел распланировать свои выходные? Еcли вы из их числа, то вы читаете правильную статью. Я вам расскажу, чем вы сможете занять ближайшие дни.
И, конечно же, в первую очередь стоит посетить концерт, посвященный всемирному дню музыки, который состоится уже сегодня на площади 800-летия Москвы. Прямо у входа в Театр оперы и балета пройдет грандиозный гала-концерт таджикских и зарубежных диджеев.
Здесь вы в полной мере можете ощутить атмосферу Open air фестивалей. Поэтому, не пропустите. Начало в 18:00.
22 июня в 10.00 в ботаническом саду Душанбе ОО “ИРОДА”, ОО “Корвони Умед”, тренинг - кафе “Dar yak zamin” и социальное кафе "Чатр" запускают свой зажигающий латино марафон Zumba party "Жить вместе"!
Вы увидите мастер-класс от трех профессиональных зумба-коучей, испытаете массу позитивных эмоций и наполнитесь энергией на все лето! Вход – 20 сомони.
Мероприятие благотворительное и направлено на поддержку детей и молодежи с особенностями нейроразвития и уязвимых женщин, подвергшихся насилию.
Вкусная выпечка от кафе «Чатр» и “Dar Yak Zamin” украсят мероприятие своими ароматами и вкусами. Мамам особенных детей – вход бесплатный. Приходите сами и приводите друзей!
Подробная информация по телефонам: 918 68 95 06, 98 736 00 81.
Ну, и, конечно же, какие выходные без просмотра чего-нибудь интересного на большом экране? Помните астронавта Базза, ковбоя Вуди, пса Слинки, тиранозавра Рекса и всю команду игрушек? Так вот они снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям.
С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории.
Смотрите в кинотеатрах города «Историю игрушек 4», премьера которой состоялась вчера, 20 июня.
И хороших вам выходных!
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