Перед учебными заведениями сферы культуры поставлены задачи по возвращению денег c тех выпускников, которые не работают по специальности.

В Минкультуры республики состоялось совещание с участием замминистра Зевар Давлатзода и руководителей средних, средних специальных и высших учебных заведений сферы, на котором были рассмотрены постановление правительства страны «О порядке возвращения средств молодыми специалистами, получившими образование за счет государственного бюджета» и план мероприятий по его выполнению.

В соответствии с данным порядком молодые специалисты, получившие образование за счет государственного бюджета, в случае неявки на работу по распределению без уважительной причины, игнорирования или увольнения по причине нарушения трудового законодательства до обязательного срока отработки, обязаны вернуть в государственный бюджет потраченные на их обучение денежные средства.

Как сообщила «АП» Зевар Давлатзода, на совещании было предложено подведомственным учебным заведениям, юристам, специалистам министерства в кратчайшие сроки подготовит свои предложения о том, какими путями можно вернуть государству потраченные на таких выпускников деньги.

Между тем, по словам источника «АП» в правительстве страны, в ближайшее время будут подготовлены проекты поправок в закон «Об образовании» и Кодекс об административных правонарушениях, которые будут регулировать данный вопрос.

По проекту поправок, сперва вузы, министерства направят письменное предупреждение таким выпускникам о том, чтобы они добровольно вернули государству потраченные на их обучение деньги.

«Если выпускники не будут реагировать на данное предупреждение, решением вопроса займутся правоохранительные органы», - сказал источник.

Напомним, согласно утвержденным правительством страны вышеназванным порядком молодые специалисты, получившие образование в республике и за рубежом за счет госбюджета (на основе двустороннего договора и направления соответствующего органа) обязаны проработать по специальности в госучреждениях не менее 3 лет.

Те же лица, которые получили высшее образование за пределами страны за счет Международной стипендии президента РТ «Дурахшандагон», обязаны проработать 5 лет по специальности в соответствующих министерствах и ведомствах.

Проигнорировавшие решение комиссии по распределению и направление соответствующего органа без уважительных причин, должны будут вернуть бюджетные средства.

От возврата бюджетных средств освобождены те, кто не обеспечен работой, перешли на выборные должности, продолжил учебу, нетрудоспособен, инвалидности 1, 2, 3 группы, призван на воинскую службу, отпущены по беременности и по уходу за ребенком, а также если они круглые сироты или из семьи, оставшейся без попечения.

Размер оплачиваемых средств определяется образовательным учреждением с учетом бюджетных и договорных средств учреждения в среднем за один год на одного студента.

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