Рухшона Саидова - таджикская шахматистка из Согдийской области завоевала бронзовую медаль по рапиду среди девушек до 15 лет на чемпионате Азии по этому виду спорта среди школьников в Ташкенте.
«Надеемся, что и в стандартных шахматах и по блицу юные таджикские шахматисты завоюют медали. Итоги Чемпионата подведут 29 июня», - сообщил Генеральный секретарь Федерации шахмат Таджикистана Ильхом Юнусов.
На чемпионате выступят спортсмены из 16 стран: Индия, Бангладеш, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Корея, Монголия, Таиланд, Таджикистан, ОАЭ, Туркменистан, Шри-Ланка и др.
Соревнования проводятся среди детей в возрасте 7-17 лет.
В составе сборной Таджикистана на турнире выступят Назар Гафуров (до 7 лет), Пайрав Кодири (до 9 лет), Джалолидддин Ильхоми, Абрина Абророва (оба - до 13 лет), Мехриддин Шарифов, Рухшона Саидова (оба – до 15 лет), Мехрбахш Кандаков, Марям Ильхомзода (оба – до 17 лет).
Следует отметить, что 8 июня в республике начались первые республиканские соревнования на Кубок Лидера нации по шахматам. Республиканское соревнование проходит в 4 этапа, победители будут определены 5 октября 2019 года в День государственного языка Республики Таджикистан.
Общая сумма республиканских соревнований на Кубок Лидера нации по шахматам составляет 100 тысяч сомони/
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