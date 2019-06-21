АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА

- В здании Национальной библиотеки Таджикистана состоится очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Рогунская ГЭС». Начало в 9:00

- Культурный Центр «Бактрия» и посольство Франции в Таджикистане приглашают на Фестиваль диджеев в рамках Всемирного дня музыки 2019 – Fete De La Musique 2019. В рамках фестиваля сегодня с 18:00 до 22:00 на площади 800-летия Москвы (театр оперы и балета имени С. Айни) состоится шоу-программа, а с 21:00 до 24:00 - Афтерпати в гастробаре «28 Monkeys» (ул. Бохтар, 2)

- Во Дворце спорта города Худжанд откроется VI-я Международная торговая ярмарка «Сугд - 2019». Начало в 9.00

- #TcellParking продолжает серию интересных и полезных курсов! Очередной курс – «Написание и управление проектами» от Эльдара Аблаева, бизнес-тренера международного класса, руководителя Бизнес Академии Tcell. Регистрация и участие в первой лекции в 18:00 в Parking!

- В Худжанде стартует пятидневный 2-й Международный турнир по плаванию с участием спортсменов Таджикистана и соседних стран.

- В чемпионате Таджикистана по футболу среди команд 1 лиги состоятся матчи между командами «Вахдат» – «Шохмансур», «Баркчи» – «Хулбук», «Файзканд» – «Эсхата», «Саройкамар» – «Зарафшон». Игры пройдут на полях команд, названных первыми, Начало всех матчей в 18:00 часов

- В Ташкенте продолжается Чемпионат Азии по шахматам среди школьников. Таджикистан на турнире представляют: Назар Гафуров - до 7 лет, Пайрав Кодири - до 9 лет, Джалолиддин Илхоми, Сабрина Абророва - до 13 лет, Мехриддин Шарифов, Рухшона Саидова - до 15 лет, Марьям Илхомзода, Мехрбахш Кандаков - до 17 лет.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 ИЮНЯ

1992 - Произошли первые вооруженные столкновения в Вахшском и Бохтарском районах Курган-Тюбинской области, послужившие началом гражданской войны в Таджикистане.

2003 - В Москве задержан экс-глава МВД РТ Якуб Салимов.

2010 - Около 300 граждан Таджикистана возвратились с юга Кыргызстана на родину;

2016 - Экс-министр внутренних дел Таджикистана 60-летний Якуб Салимов вышел на свободу после 13-летнего заключения;

2016 - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл первый в Центральной Азии гипермаркет "Ашан".

2018 - В Душанбе в одной из клиник на 79 году жизни скончался известный таджикский ученый историк, академик Рахим Масов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –21 ИЮНЯ

1902-1985 – Родился художник, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Юсуф Рауфи.

1932-1996 – Родился доктор медицинских наук, профессор Юсуф Исхаки.

1941-1999 – Родился композитор Мачнун Баротов.

1950 – Родился журналист Дикаев Турко

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 28-30 тепла.