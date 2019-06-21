АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА
- В здании Национальной библиотеки Таджикистана состоится очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Рогунская ГЭС». Начало в 9:00
- Культурный Центр «Бактрия» и посольство Франции в Таджикистане приглашают на Фестиваль диджеев в рамках Всемирного дня музыки 2019 – Fete De La Musique 2019. В рамках фестиваля сегодня с 18:00 до 22:00 на площади 800-летия Москвы (театр оперы и балета имени С. Айни) состоится шоу-программа, а с 21:00 до 24:00 - Афтерпати в гастробаре «28 Monkeys» (ул. Бохтар, 2)
- Во Дворце спорта города Худжанд откроется VI-я Международная торговая ярмарка «Сугд - 2019». Начало в 9.00
- #TcellParking продолжает серию интересных и полезных курсов! Очередной курс – «Написание и управление проектами» от Эльдара Аблаева, бизнес-тренера международного класса, руководителя Бизнес Академии Tcell. Регистрация и участие в первой лекции в 18:00 в Parking!
- В Худжанде стартует пятидневный 2-й Международный турнир по плаванию с участием спортсменов Таджикистана и соседних стран.
- В чемпионате Таджикистана по футболу среди команд 1 лиги состоятся матчи между командами «Вахдат» – «Шохмансур», «Баркчи» – «Хулбук», «Файзканд» – «Эсхата», «Саройкамар» – «Зарафшон». Игры пройдут на полях команд, названных первыми, Начало всех матчей в 18:00 часов
- В Ташкенте продолжается Чемпионат Азии по шахматам среди школьников. Таджикистан на турнире представляют: Назар Гафуров - до 7 лет, Пайрав Кодири - до 9 лет, Джалолиддин Илхоми, Сабрина Абророва - до 13 лет, Мехриддин Шарифов, Рухшона Саидова - до 15 лет, Марьям Илхомзода, Мехрбахш Кандаков - до 17 лет.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 ИЮНЯ
1992 - Произошли первые вооруженные столкновения в Вахшском и Бохтарском районах Курган-Тюбинской области, послужившие началом гражданской войны в Таджикистане.
2003 - В Москве задержан экс-глава МВД РТ Якуб Салимов.
2010 - Около 300 граждан Таджикистана возвратились с юга Кыргызстана на родину;
2016 - Экс-министр внутренних дел Таджикистана 60-летний Якуб Салимов вышел на свободу после 13-летнего заключения;
2016 - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл первый в Центральной Азии гипермаркет "Ашан".
2018 - В Душанбе в одной из клиник на 79 году жизни скончался известный таджикский ученый историк, академик Рахим Масов.
ДНИ РОЖДЕНИЯ –21 ИЮНЯ
1902-1985 – Родился художник, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Юсуф Рауфи.
1932-1996 – Родился доктор медицинских наук, профессор Юсуф Исхаки.
1941-1999 – Родился композитор Мачнун Баротов.
1950 – Родился журналист Дикаев Турко
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла.
По Хатлонской области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 28-33 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 35-37 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 35-37 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 36-38 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 28-30 тепла.
Бунёди даҳҳо иншооти нави сайёҳӣ дар Тоҷикистон
«Ҳафтаи бизнес барои бонувон» дар Кӯлоб бо дастгирии Tcell!
Гурезаҳо ва паноҳандагон дар Тоҷикистон чӣ ҳол доранд?
Дар дарёи Душанбе ҷасади марди тақрибан 25-сола дарёфт шуд
Заҳролудшавии 23 кӯдаки боғча дар Ӯзбекистон аз оби ифлос
Камбуди асъор ба буҳрони сӯзишворӣ боис шуда метавонад
Чаро ба ботлоқи мардикорӣ ғӯтавар мешавем?
Шиносоии нассоҷони тоҷик бо таҷрибаи байнулмилалӣ дар Барселона
Кордзании зодаи Тоҷикистон ба корманди пулис дар вилояти Маскав
Сафи кумакрасонон ба Тоҷикистон каму ҳаҷми он афзуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста