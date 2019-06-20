Завершилась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

Она продлилась 4 часа 10 минут. За это время глава государства успел ответить на 85 вопросов, сообщает Газета.ру.

В последние минуты прямой линии президента спросили, за что ему бывает стыдно.

Он рассказал о поездке, в которой перед ним на колени упала женщина и передала ему записку с просьбой. Путин пообещал, что прочитает ее и передал ее помощникам. Записка была потеряна.

«Мне стыдно по сей день», - заявил Путин.

С тех пор он принимает все поручения только лично.

Отвечая на другой вопрос, Путин заявил, что ему не надоело быть президентом, иначе он не пошел бы на четвертый срок.

А на вопрос «Вы не инопланетянин?», - он ответил отрицательно, и заявил, что у него есть свидетели и доказательства, например, его дети.

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