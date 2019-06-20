На 76 году жизни 16 мая перестало биться сердце известного учёного-физика, Заслуженного работника Таджикистана, члена-корреспондента Академии наук, доктора физико-математических наук, профессора, лауреата премии имени С. Умарова, Шарофиддина Туйчиева, известного и признанного специалиста по структурной механике, технологии полимеров, полимерных композиционных материалов и радиационного материаловедения.

Всю свою сознательную жизнь он провёл в стенах родного Таджикского национального университета, физико-математический факультет которого окончил в 1965 году с красным дипломом. Друзья, зная, что среднюю школу №6 имени «20-летия Таджикской ССР» Сталинабадского (ныне Рудаки) района он окончил с золотой медалью, иногда называли его «дважды золотым».

По завершении университета он был зачислен на работу сначала в качестве старшего лаборанта кафедры экспериментальной физики, затем младшим научным сотрудником Проблемной лаборатории физики прочности полимеров. В 1966 году он поступил в целевую аспирантуру Ленинградского Института высокомолекулярных соединений Академии наук СССР. Там под руководством известного учёного с мировым именем С.Я. Френкеля в 1972 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Влияние вытяжки на надмолекулярную организацию полимерных волокон».

Серия его фундаментальных исследований по структурным характеристикам волокон жёстко- и гибкоцепных высокомолекулярных соединений в зависимости от технологических параметров их производства позволили ему выдвинуть совершенно новую концепцию структурной перестройки в полимерах, заключающуюся в том, что при вытяжке волокон происходит непрерывная коренная трансформация старой структуры в новую посредством плавления или разрушения элементов структуры-кристаллитов.

Эта структура характеризуется увеличенной плотностью аморфных участков, которая вызвана ростом доли проходных молекул, образующихся за счет разворачивания складок цепных молекул в кристаллитах фибрилл. Такая структура обуславливает высокую прочность и жесткость волокон.

Туйчиевым впервые проведена систематизация малоугловых рентгенограмм ориентированных полимерных систем в зависимости от технологической предыстории формирования и от условий последующего их растяжения, что заложило основу нового и очень важного научного направления «Структурная технология полимеров». Он является соавтором новой концепции надмолекулярного порядка в полимерах, согласно которой все физические (особенно механические) свойства полимеров определяются размерами и подвижностью структурных элементов, их физическим состоянием в полимерной матрице.

Исследуя микродеформационные свойства полимеров на примере сравнительно нового класса ароматических полиимидов, Туйчиев впервые показал, что вполне реальна ситуация, в которой макродеформация системы, в основном, определяется деформацией кристаллитной структуры и строением на непосредственно молекулярном, а не надмолекулярном. Предложенная концепция структурных перестроек и справедливость сделанных на её основе заключений были проверены при исследовании структуры и микродеформационных свойств широкого круга ароматических и алифатических полимеров.

При изучении деформационного поведения полимеров, подвергающихся действию различных видов радиации он впервые показал, что радиационная сшивка и деструкция макромолекул приводит к снижению плотностной дисперсии аморфных участков, способствует подавлению процессов взаимного перемещения фибрилл и обуславливает однородную деформацию системы в целом.

Ш.Туйчиевым впервые проведено исследование микродеформационных свойств композиционных полимерных систем и показано, что для таких систем соотношение между микро- и макродеформацией может быть критерием для оценки степени взаимодействия между разнородными молекулами в межфазных граничных слоях.

Было показано, что методы рентгенографии являются одними из самых эффективных методов оценки степени неоднородности микродеформаций, диагностики прочностных параметров полимерных материалов, а также количественной оценки параметров взаимодействия между компонентами в композиционных системах. Наряду с этим им была проведена серия исследований по тепловым свойствам кристаллических решеток исходных и облученных полимеров.

Ему удалось обнаружить явление радиационного изменения термоупругих констант (термических коэффициентов линейного расширения и модулей упругости) кристаллических решеток облученных полимеров. Полученные результаты свидетельствуют о том, что процессы радиационной сшивки и деструкции охватывают цепные молекулы не только в аморфных, но и в кристаллических участках. Эти результаты имеют важное значение в практике диагностики материалов, работающих в полях ионизирующих излучений.

Незаконченный проект

По итогам проведенных научных исследований в период 1972-1990 гг. в 1991 г. Ш.Туйчиев защитил докторскую диссертацию в Институте высокомолекулярных соединений АН СССР на тему «Деформационное и термическое поведение структурных элементов ориентированных полимерных систем». В 1993 году он был удостоен ученого звания профессора кафедры физики и механики полимеров. Его работы заложили основу для становления и развития нового научного направления «Структурная технология полимеров».

Особо яркой страницей его деятельности является цикл исследований по свойствам веществ в наноструктурном состоянии, нанотехнологии и нанофизике. Начиная с 2005 года под его руководством в отделе физики конденсированных сред Научно-исследовательского института и на кафедре физики твёрдого тела Таджикского национального университета начались интенсивные исследования структуры и физических свойств углеродных наноматериалов (знаменитых фуллеренов С60 и С70, фуллереновой сажи, нанотрубок, наноалмазов, графенов и пр.), а также наноуглероднаполненных природных и синтетических аморфных и кристаллических полимеров.

Серьёзную поддержку в постановке и начале этих исследований оказала его личная дружба и тесные научные связи со многими известными зарубежными учёными, в частности, с знаменитым японским учёным с мировым именем Эйджи Осавой, который ещё задолго до экспериментального обнаружения (1985 год) так называемых фуллеренов-экзотических углеродных молекул с практически сферическим строением нанометрического размера произвёл теоретический расчёт вероятности образования подобных структур.

Шарофиддин Туйчиев и Э. Осава обмениваются мнениями на международной конференции в Израиле. Фото из личного архива

С благословения того самого Эйджи Осавы Шарофиддин Туйчиевич в Таджикском национальном университете через Международный научно-технический центр осуществил проект «Исследование структуры и физических свойств полимеров при внешних воздействиях». Результаты и научные достижения были превосходными и профессор Осава предложил Шарофиддину Туйчиевичу продолжить проект. Но вскоре после этого во время лекции перед студентами Шарофиддина Туйчиевича поразил инсульт.

«Профессор Осава очень хотел, чтобы именно Шарофиддин Туйчиевич руководил этой работой, - вспоминает совместную поездку в Японию Джаббор Саломов - известный учёный физик-ядерщик республики. – Беседы Шарофиддина Туйчиевича с профессором Осавой проходили на различные физические тематики на самом высоком уровне. Тогда в мою душу прокралась мысль, почему Шарофидин Туйчиевич не член нашей Академии наук. В результате его серьёзной болезни проект с японцами так и остался не заключённым на неопределённое время».

Профессор Осава очень хотел приехать в Таджикистан к своему другу и коллеге Туйчиеву. В 2015 году были оформлены все необходимые документы для его приезда в Таджикистан, однако по причине болезни поездка откладывалась на неопределенное время.

Когда я сообщил профессору о смерти Шарофиддина он написал: "Я получил печальную новость. С большим сожалением мне придется отменить несколько лет назад запланированную поездку в Таджикистан. Он был слишком молод, чтобы умереть. На данный момент я не знаю, как мы можем продолжить наше сотрудничество. Я сейчас много размышляю и хочу найти способ. Я обязательно напишу вам. Очень печально, что мы слишком далеки друг от друга, поэтому я не могу сделать многое, чтобы компенсировать внезапную смерть превосходного лидера. Пожалуйста, дайте мне знать, если я могу что-нибудь сделать для группы Туйчиева. С уважением, Эйджи Осава (24, 27 мая 2019 г.)".

В результате кропотливых исследований Шарофиддина Туйчиевича с учениками впервые было установлено, что растворение фуллеренов С60 и С70 в ароматических растворителях сопровождается структуризацией растворителя, образованием своеобразной надмолекулярной структуры, которая обусловливает немонотонные концентрационные изменения теплофизических свойств растворов (плотности, температуры кипения и плавления, скорости испарения и др.).

Были предложены модели надмолекулярной структуры растворов фуллеренов в различных органических растворителях. Было установлено, что в зависимости от концентрации наночастиц, их распределения в полимерной матрице, их взаимодействия с молекулами матрицы, формы и размеров надмолекулярных образований, а также использованной технологии могут быть получены полимерные композитные материалы с наилучшими эксплуатационными характеристиками.

Было установлено, что в зависимости от технологии получения и типа полимера на тройных системах полимер-наноуглеродный материал-растворитель могут образовываться различные новые надмолекулярные образования, например, кристаллосольваты в системах на основе кристаллизующихся полимеров и гигантские сферолиты в системах на основе аморфных полимеров.

Исследованиями по структуре, механическим и трибологическим свойствам наноалмазнаполненных полимеров Ш.Туйчиев показал, что малые добавки наночастиц алмаза способствуют росту износостойкости и долговечности полимеров, что очень важно с практической точки зрения, например, в производстве трущихся деталей машин и установок.

Кроме того, при изучении влияния малых добавок наночастиц и гамма - облучения на структуру и физические свойства каучуков, некоторых блок-сополимеров и полиуретанов им было показано, что в сложных условиях термодефор-мационного испытания пост-эффекты облучения и допирования наночастицами идентичны; они влияют лишь на начало процесса механической кристаллизации системы и сдвигают его в сторону больших значений деформации.

Научные труды

Туйчиев является автором более 450 научных трудов, в том числе 5 монографий, 10 учебных пособий, 6 научно-методических работ, 19 патентов и изобретений. Его научные работы опубликованы в различных научных изданиях России, Белоруссии, Украины, Латвии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, США, Англии, Японии, Израиля, Польши, Чехии, Ирана и Таджикистана.

Его научные труды признаны известными международными организациями. Он является обладателем гранта Фонда Сороса института «Открытое общество» (1999 г.) и большого гранта международного научно-технического центра (2005 г.), диплома и золотой медали им. В.И. Блинникова Евразийской патентной организации за вклад в изобретательское и патентное дело (2008 г.), лауреатом премии АН Республики Таджикистан им. академика С.У.Умарова в области физико-математических, химических и геологических и технических наук (2009 г.).

Шарофиддин Туйчиев участвовал и выступал с докладами на международных конференциях Прага (1990), США (1991), Англия (1992), Ташкент (1995), Тегеран (1997), Алматы (1999), Сингапур (2001), Япония (2005), Израиль (2007), Украина (2007), Бишкек (2008), Россия (2006-2014), Белоруссия (2011-2013). Под его руководством защищены 7 кандидатских диссертаций и 3 докторских диссертаций. С его участием в Таджикском национальном университете были организованы и проведены международные и республиканские научно-теоретические конференции.

Ш.Туйчиев всегда сочетал плодотворную научную работу с учебным процессом. Активно участвовал в разработке учебных планов и программ по общим и специальным курсам физики, проводил лекционные, практические и лабораторные занятия по специальным курсам физико-химии полимеров, физике твердого тела, руководил курсовыми и дипломными проектами студентов, активно участвовал в подготовке квалифицированных кадров для республики, являлся членом многих диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. За плодотворный труд он в 2001 году был удостоен звания Отличника образования Республики Таджикистан и в 2008 году звания Заслуженного работника Республики Таджикистан.

В день прощания в присутствии ряда известных учёных министр образования и науки республики Нуриддин Саид, вспоминая о совместной с Туйчиевым работе в университете, сказал: - «Тогда я работал ректором. Прекрасно помню отличное выполнение проекта Международного научно-технического центра «Исследование структуры и физических свойств полимеров при внешних воздействиях» (2005-2009 гг.) возглавляемым Шарофиддином Туйчиевичем отделом физики конденсированных сред. Он достойно представлял таджикскую науку за рубежом. Да, он был фундаментальным учёным с мировым именем. Его знали и уважали не только в Таджикистане и России. Он был очень скромным, простым человеком. Никогда не рекламировал себя, как некоторые. Он оставил яркий след в мире науки. Думаю, его ученики продолжат его дело и как он будут достойно представлять таджикскую физическую науку за рубежом».

Вспоминая огромные человеческие качества, доброжелательность, интеллигентность, глубокую порядочность и бескорыстие Шарофиддина Туйчиевича, академик АН РТ, доктор химических наук, профессор Хаким Ахмедов отмечает, что: - «Когда я подготовил проект своей докторской диссертации в 1997 году, академик Улмас Мирсаидов, будучи президентом АН РТ, посоветовал мне отдать её для ознакомления и представления своего научного мнения Шарофиддину Туйчиевичу.

Уже на то время академик У.Мирсаидов видел в Туйчиеве Ш.Т. известного и очень компетентного учёного и специалиста, замечания, предложения и пожелания которого по диссертации могут быть ценными и полезными. Хотел бы отметить одну важную деталь, что диссертация была прочитана за очень короткий срок - всего за 10 дней и при личной беседе с Шарофиддином Туйчиевым по результатам ознакомления его с диссертационной работой я получил достаточно по существу предложений, которые были учтены при написании окончательной редакции.

Кстати, среди таджикских ученых естественного профиля Шароф Туйчиевич обладал наибольшим наукометрическим показателем - индексом Хирша, равным более 15, что указывает на высокую научную продуктивность учёного и цитируемость его работ.

Одному из авторов данной статьи довелось присутствовать на защите докторской диссертации Шарофиддина Туйчиевича на диссертационном совете при Ленинградском Институте высокомолекулярных соединений Академии наук СССР.

Сейчас приятно вспомнить высказывания некоторых его оппонентов и консультантов, многие, из которых, например, Френкель Сергей Яковлевич, Гинзбург Борис Моисеевич, Баранов Валерий Григорьевич, были учёными с мировыми именами. Профессор В.Г.Баранов тогда на защите удивленно сказал: - «Ты, что Шароф, только становишься доктором?! Да ты давно доктор наук! Мы тебя так считали». Все выступавшие говорили только похвальные слова. А Шарофиддин в ответ улыбаясь, но вполне серьёзно сказал: - «Чтобы не подвести своих великих учителей и наставников мне надо было долго работать!»

Да, о Шарофиддине Туйчиеве высказывали и думали по-разному. В продолжение высказываний ленинградских учёных следовало бы добавить, что ему давно пора присвоить звание академика. Но, по каким-то критериям он не подходил. Ведь был то он из рода простых первых освоителей знаменитой Вахшской долины, переселенных из Ферганской долины (отец из Канибадама, мать из Чустского Варзика).

Признание пришло значительно позже: по-ученически благосклонному настоянию нынешнего президента Академии наук Республики Таджикистан Фархода Рахими он в 2018 году принял участие в выборах новых членов Академии наук и был избран членом-корреспондентом.

Вот как вспоминает Фарход Рахими те обстоятельства: - «Так как Шароф Туйчиевич был в солидном возрасте, как-то пришёл и мне говорит: я пройду или нет? Потому что были случаи, что я подавал документы. Если нет, не буду подавать документы и ничего страшного не будет! Я утвердительно ответил, что все за Вас. Устод ушел в приподнятом настроении. Многие члены Академии знали его как состоявшегося и известного учёного и на тайных выборах он получил больше всех голосов. Мои предположения сбылись. Таким образом, упущение с его признанием, хотя и с опозданием, было исправлено».

Шарофиддин Туйчиевич был очень эрудированным и начитанным человеком. Его всегда можно было видеть за чтением чего-нибудь. Он хорошо разбирался не только в проблемах физической науки, но активно рассуждал о многих других аспектах жизни. Интересовался политикой, но не вмешивался и говорил:- «Пусть политики помогают учёным и выделяют больше денег для развития науки». Он многое сделал для подготовки молодых учёных. Среди них видные учёные республики, а также из Египта и Ирана, успешные педагоги, государственные деятели, служащие вооружённых сил страны.

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