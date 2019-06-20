Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) и министерство финансов Таджикистана провели двухдневные тренинги с целью повышения грамотности и потенциала таджикских дехкан в условиях изменения климата (ИК).

В рамках совместного проекта по адаптации к последствиям изменения климата и смягчению его последствий на тренинги в качестве спикеров были приглашены ведущие экологические эксперты стран ЦА, которые рассказывали, как максимально минимизировать последствия ИК для сельхоза. В ходе тренингов мы побеседовали с дехканами, которые поделились, с какими проблемами они сталкиваются, используют ли новые технологии и как решают проблемы.

«У меня 12 га земли, 5 из которых я в этом году впервые отвел на выращивание лимона, ждем, когда получим первые плоды. Я брал кредит в размере 47 тыс. сомони с целью строительства лимонарной теплицы. Ожидаю получить более 20 тонн лимона и обеспечить отечественный рынок качественной продукцией», - отметил дехканин Муслихиддин Хафизов из района Дж. Балхи.

По его словам, при поддержке Минфина и Всемирного Банка им были выданы кредиты по наиболее приемлемым для фермеров процентным ставкам, благодаря чему он уже оплатил половину кредита - 40%.

Ещё 5 га его земли отведены под сад, где выращиваются сливы, персики и миндаль.

«Сливы мы выращиваем на 2 га земли. В этом году было получено 13 тонн слив, которые целиком экспортировали в Россию, а персики и миндаль были поставлены на отечественные рынки», - сказал Муслихиддин, отметив, что новыми технологиями не пользуется, потому что они, «во-первых, очень дорогие, и к тому же, у нас нет поддержки извне».

Муслихиддин Хафизов Фото Asia-Plus

«Последствия изменения климата действительно сказываются на сельском хозяйстве», - уверен дехканин из города Истаравшан Согдийской области Хусейн Бобоев.

По его словам, последние 2-3 года регион сталкивается с проблемами нехватки воды для оросительных целей.

«У моей семьи 5 га земли, на 3 из которых мы занимаемся виноградарством. Мы выращиваем два сорта винограда. Из них изготавливаем изюм, который поставляется на отечественные рынки,- сказал Хусейн. - Из-за нехватки оросительной воды нам пришлось взять в кредит 15 тыс. сомони для поиска воды на участке – то есть создания колодца. Воду нашли и надеемся на хороший урожай. Было бы отрадно, если бы нашей отрасли уделяли больше внимания и поддержку».

По словам другого фермера Ёрмада Нормуродова из района Носири Хусрав, проблема изменения климата заключается не только в отсутствии воды, но и в распространении разрушительных ветров (афганец), который не только всё сметает на своём пути, но и приносит различного рода заболевания.

Ёрмад Нормуродов Фото Asia-Plus

«Основной вред от пыльной бури – это распространение новых видов насекомых, вредящих почве и приводящих к эрозии плоды нашего урожая. Много усилий и средств мы тратим именно на приобретение препаратов специального назначения», - отметил Ёрмад.

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