С 2009 года специалистами роты гуманитарного разминирования при Минобороны Таджикистана в сотрудничестве с ОБСЕ разминировано более 3 км² территории, найдено и уничтожено более 16 тыс. противопехотных мин и более 3 тыс. других взрывоопасных предметов.
Об этом было сказано во дворце Хофбург в Вене 19 июня на очередном пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), сообщает департамент информации МИД Таджикистана.
Оно прошло под председательством Республики Таджикистан и было посвящено проектам содействия в области лёгкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ОБ) в Центральной Азии.
В качестве основного докладчика был приглашен начальник Управления инженерных войск Генштаба ВС Таджикистана генерал-майор Саёрабек Бачабекзода.
Он представил информацию о реализованных в Таджикистане программах по уничтожению излишков ЛСО и ОБ, их физической защите, а также проектах в области гуманитарного разминирования.
Кроме этого, он рассказал об опыте сотрудничества военных структур страны с ОБСЕ и другими партнерами, который был впервые успешно реализован с 2004 по 2009 гг. в виде Программы по управлению запасами легкого стрелкового оружия и обычных боеприпасов в Республике Таджикистан.
В рамках Программы было уничтожено 26 тыс. единиц легкого стрелкового оружия, 34 тонны боеприпасов, построено 9 новых складов для хранения ЛСО и ОБ и отремонтированы 60 оружейных комнат.
На заседании также было отмечено, что в настоящее время при сотрудничестве с ОБСЕ Таджикистан ведет комплексную работу по переходу Минобороны страны на систему электронного учета запасов легкого стрелкового оружия и боеприпасов.
Было подчеркнуто, что для наращивания работы в этом направлении в стране реализуется Стратегический план по гуманитарному разминированию.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Бунёди даҳҳо иншооти нави сайёҳӣ дар Тоҷикистон
«Ҳафтаи бизнес барои бонувон» дар Кӯлоб бо дастгирии Tcell!
Гурезаҳо ва паноҳандагон дар Тоҷикистон чӣ ҳол доранд?
Дар дарёи Душанбе ҷасади марди тақрибан 25-сола дарёфт шуд
Заҳролудшавии 23 кӯдаки боғча дар Ӯзбекистон аз оби ифлос
Камбуди асъор ба буҳрони сӯзишворӣ боис шуда метавонад
Чаро ба ботлоқи мардикорӣ ғӯтавар мешавем?
Шиносоии нассоҷони тоҷик бо таҷрибаи байнулмилалӣ дар Барселона
Кордзании зодаи Тоҷикистон ба корманди пулис дар вилояти Маскав
Сафи кумакрасонон ба Тоҷикистон каму ҳаҷми он афзуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста