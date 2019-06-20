В рамках партнерских отношений с ОАО «Ориёнбанк» и ОАО «Банк Эсхата» осуществлены первые транзакции на сумму $5 млн, сообщает пресс-служба узбекского банка.
Отмечается, что эти средства были направлены на финансирование экспорта продукции Узбекского металлургического комбината в Таджикистан.
«Узпромстройбанк» подписал в прошлом году торговое соглашение также с государственным сберегательным банком Таджикистана «Амонатбанк». Документ предполагал предоставление таджикским импортерам продукции льготных кредитов на сумму $33 млн.
На прошлой неделе во время визита председателя «Амонатбанка» Сироджиддина Икроми в Ташкент, между двумя банками подписано дополнительное соглашение, согласно которому внесены поправки в заключенный в прошлом году договор, передает пресс-служба «Амонатбанк»-а. Какие именно изменения перетерпел документ, не сообщается.
Заключенные между таджикскими и узбекскими банками торговые соглашения предусматривают предоставление льготных кредитов таджикским импортерам узбекских товаров.
Эти договоренности были подписаны в рамках заключенного между правительствами двух стран в марте прошлого года соглашения о финансовом сотрудничестве.
Документ предполагал открытие определенными банками двух стран специальных кредитных линий на общую сумму $100 млн.
Таджикские банки в процессе предоставления экспортных кредитов узбекских банков выступают в качестве посредника, то есть предоставляет таджикским компаниям финансирование, посредством которого они смогут получать в Узбекистане товар. Впоследствии таджикские поставщики будут оплачивать кредит таджикским банкам, которые, в свою очередь, возвращают деньги узбекским банкам.
Предоставлением около половины от предполагаемой суммы кредитов с таджикской стороны занимается государственный сберегательный банк «Амонатбонк». Данный банк заключил с двумя узбекскими банками договоренности на предоставление этих кредитов на общую сумму $43 млн. Оставшаяся сумма разделена между «Ориенбанком» и «Банком Эсхата».
Глава «Амонтабанка» в феврале этого года сообщил «АП», что банк предоставил гарантии для привлечения узбекских кредитов всего на $507 тысяч.
Главным фактором, сдерживающим таджикских импортеров от привлечения узбекских кредитов, Икроми считает то, что эти кредиты предоставляются в американской валюте.
«За последние годы идет тенденция обесценивания национальной валюты по отношению к иностранной. В связи с этим наши граждане предпочитают получать кредиты в сомони, а не в иностранной валюте, так как получатель кредита в иностранной валюте при существующих на валютном рынке условиях вместе с долговым также испытывает валютное давление», - сказал глава «Амонатбонка».
Кроме того, Икроми связывает незаинтересованность таджикских предпринимателей в получении этих кредитов с предлагаемыми узбекской стороной условиями: предоставляются исключительно товары, а не денежные средства.
Между тем, импорт узбекских товаров вырос на 56% за пять месяцев этого года по сравнению с этим же периодом прошлого года.
Общий объем таджикско-узбекский товарооборот в январе-мае этого года составил $133 млн, в котором более 53% приходится на экспорт таджикской продукции в Узбекистан.
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