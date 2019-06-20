В Санкт-Петербурге задержали членов преступной группировки, все – выходцы из Таджикистана в возрасте от 29 до 32 лет. Они специализировались на разбойных нападениях и грабежах, сообщает Фонтанка.

Участников преступной группы сотрудники полиции взяли с поличным в Василеостровском районе Петербурга в момент нападения на гражданина Китая. Четверо таджикистанцев, все с регистрацией в Петербурге или Ленинградской области, успели достать перцовый баллончик и пригрозить им 29-летнему туристу, чтобы получить его деньги.

Однако злоумышленники были задержаны оперативниками уголовного розыска, которым было известно о перемещениях членов преступной группы, пишет Фергана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») Уголовного кодекса РФ, задержанных проверяют на причастность к другим подобным нападениям. Отмечается, что один из задержанных уже был судим ранее.

Осенью прошлого года сотрудниками полиции Петербурга были задержаны шесть членов преступной группировки, все они оказались гражданами Таджикистана. Банда занималась разбойными нападениями на строительных площадках города. В результате одного из ограблений преступникам удалось завладеть 6 млн рублей. Самому старшему из участников банды – 30 лет, главарю банды — 28, а младшему по кличке Вайс — 25 лет.

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