Генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов освобождают должности. Новым главой надзорного ведомства назначен Нигматулла Юлдашев. Соответствующие указы подписал президент Шавкат Мирзиёев, передает Фергана.
Муродов был назначен генпрокурором 31 января 2018 года. На этом посту он сменил Ихтиёра Абдуллаева, который возглавил Службу госбезопасности. До назначения руководителем надзорного ведомства Муродов занимал пост государственного советника президента.
Нигматулле Юлдашеву 56 лет, родился в Ташкенте. В 1985 году окончил юридический факультет Ташкентского государственного университета. В Генпрокуратуре работал с 1994 года. С 2008 по 2011 год занимал пост заместителя генпрокурора Узбекистана.
В 2011–2015 годах работал министром юстиции. В январе 2015 года Юлдашев был назначен сенатором, в феврале избран председателем Сената Олий мажлиса.
После смерти Ислама Каримова Юлдашев, согласно статье 96 Конституции Узбекистана, должен был стать временно исполняющим обязанности главы государства, однако взял самоотвод.
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