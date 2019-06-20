Поставщики топлива Таджикистана говорят, что с начала текущего года сталкиваются с проблемой конвертации валюты. Они закупают топливо в России, привозят и продают его в нашей стране. За сомони. Чтобы завезти в республику новую партию ГСМ, необходимо конвертировать вырученные сомони в российские рубли или доллары. Вроде, все просто. Но на деле сделать это почти невозможно. На банковских счетах компаний-импортеров скопились миллионы сомони, но конвертировать их в рубли и доллары они не могут. Соответственно, не могут и закупить в России новую партию топлива.

По непроверенным данным, на расчётных счетах только одной компании «Газпромнефть Таджикистан», поставляющей в нашу страну около 55% ГСМ, уже скопилось более 200 млн сомони, что эквивалентно 1,5 млрд российских рублей. В руководстве компании отказались комментировать эту информацию, вместе с тем признав ситуацию «сложной».

Другие поставщики нефтепродуктов, к которым мы обратились, также отмечают, что конвертация сомони в свободно конвертируемую валюту становится все более проблематичной. При этом руководители банковского сектора не дают им внятных разъяснений.

По данным источников, знакомых с ситуацией, некоторые компании-поставщики ГСМ уже обратились к правительству Таджикистана за помощью в разрешении проблемы.

Импортеры предупреждают, что поставки нефтепродуктов в республику могут заметно сократиться или даже полностью прекратиться, если не предпринять безотлагательных мер для исправления ситуации на валютном рынке.

«Даже небольшой дефицит нефтепродуктов спровоцирует рост их стоимости и, как следствие, увеличение цен всех остальных продуктов, хотя бы потому, что все товары доставляются к точкам реализации транспортом», - сказал «АП» экономист Солех Хамидов.

Он рассказал, к каким последствиям может привести приостановка поставок транспортного топлива хотя бы на несколько суток.

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