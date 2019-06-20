В республике планируется возвести десятки новых туристических объектов, которые будут отвечать всем современным требованиям. Они будут возведены в рамках реализации плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в РТ в ближайшие три года.

В рамках плана запланировано строительство санатория и гостиницы с необходимой инфраструктурой на 1100 человек на берегу «Таджикского моря» на севере страны.

В городе Худжанд будет возведена гостиница со спортивными площадками и пунктами обслуживания, а в городе Бохтар будет создан четырехэтажный туристический комплекс.

Кроме того, в районе Дусти Хатлонской области планируется построить лечебницу «Оби Зам-Зам».

Также планируется завершить ремонт и восстановление Варзобского озера и построить дополнительные сооружения в лыжно-туристическом комплексе «Сафед-дара»

Более того, намечается строительство дополнительных сооружений для приема 650 человек одновременно в санатории «Зумрад», а также дополнительных объектов в санатории «Шохамбари» и «Сатурн»

В туристической зоне Сари Хосор, расположенноq в Бальджувонском районе Хатлонской области, будет возведена гостиница и курортный комплекс. В Дангаринском районе планируется построить 11-этажную гостиницу со всеми современными условиями сервиса, а в Дарвазском районе – гостиницы для туристов-охотников.

Также строительство гостиниц и туристических комплексов запланировано в Ховалингском районе и в городах Вахдат и Рогун.

Кроме того, намечено развитие инфраструктуры исторических памятников и туристических мест в ГБАО и Хатлонской области. В этих двух областях также будет создаваться придорожная туристическая инфраструктура.

Отметим, что 2019-2021 годы в Таджикистане объявлены «Годами развития села, туризма и народных ремесел».

Туризм в республике рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений, на которое возлагаются большие надежды.

В 2018 году, согласно данным Комитета, в республику въехало 1 млн 155 тысяч иностранных граждан, что в 2,6 раза больше по сравнению с 2017 годом.

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