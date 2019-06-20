Поражением душанбинского «Истиклола» завершился матч пятого тура группового турнира Кубка АФК-2019 с «Худжандом», сообщает пресс-служба «Истиклола».

Уже на четвертой минуте встречи Джахонгир Эргашев после паса Дильшода Базарова забил первый гол хозяев. Гости увеличили давление на ворота соперника, и на 30-й минуте Джалил Кимсанов после подачи углового сравнял счет, сообщает официальный сайт «Истиклола».

За пять минут до перерыва киргизский легионер «Худжанда» Турсунали Рустамов вновь вывел свою команду вперед. Во второй половине встречи команды продолжили обмениваться опасными моментами, и за полчаса до финального свистка Эхсони Панджшанбе восстановил статус-кво, но через восемь минут экс-капитан «Истиклола» Дилшод Васиев отправил победный мяч в ворота своей бывшей команды.



Таким образом, расклад в группе D после пятого тура следующий: на первом месте с девятью очками «Алтын Асыр», на второй строчке – «Истиклол» с семью баллами, на третьем месте также с семью очками «Худжанд», на последней строчке – «Дордой» с четырьмя балами.

По итогам матчей пятого тура группового турнира Кубка АФК-2019 в зоне «Центр» определились две команды, которые разыграют путевку в следующий раунд турнира.

Как и две предыдущие сезоны, судьба первого места в подгруппе «D» решится в заключительном туре, когда «Истиклол» примет «Алтын Асыр». Эта встреча пройдет 26 июня на Центральном республиканском стадионе города Душанбе. Для выхода из группы «Истиклолу» нужно на своём поле обыгрывать «Алтын Асыр». Накануне «Алтын Асыр» на своем поле обыграл бишкекский «Дордой» - 3:1.