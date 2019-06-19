Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд (ЮНИСЕФ) призвали мировое сообщество увеличить инвестиции в развитие служб водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ), чтобы более эффективно бороться с инфекционными болезнями, сообщает Центр новостей ООН.

В опубликованном во вторник в Женеве докладе они с тревогой отмечают, что 2,2 млрд человек не имеет доступа к чистой питьевой воде, 4,2 млрд - к санитарным услугам должного уровня, а 3 млрд лишены возможности мыть руки с мылом в домашних условиях.

Согласно докладу, с 2000 года 1,8 млрд людей получили доступ к основным услугам водоснабжения, 2 млрд - к санитарным услугам. В то же время существует "масштабное неравенство в доступности, наличии и качестве этих служб".

По оценкам ООН, 785 млн человек не имеют базовых услуг в сфере водоснабжения, из них 144 млн вынуждены пить воду из рек, озер и других водотоков и водоемов, которая не подверглась обеззараживанию.

ВОЗ и ЮНИСЕФ вместе ведут мониторинг выполнения Целей развития тысячелетия, касающихся питьевой воды и санитарии. Из их нынешнего доклада, подготовленного в рамках Совместной программы по мониторингу, явствует, что, несмотря на существенный прогресс в продвижении к универсальному доступу человечества к ВСГ, все еще существуют "огромные пробелы в качестве предоставляемых услуг".

"Одного лишь доступа недостаточно. Если вода загрязненная и ее небезопасно пить или источник расположен далеко, и если доступ в туалет не является безопасным или же ограничен, то это означает, что мы не проявляем заботы о детях в мире", - заявила, комментируя доклад, эксперт ЮНИСЕФ по ВСГ Келли Энн Нейлор.

Она подчеркнула, что наибольшему риску подвергаются дети и их родители в бедных и сельских общинах. Нейлор призвала правительства "инвестировать в свои общины" в целях обеспечения прав человека и преодоления "экономических и географических разрывов" в мире.

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