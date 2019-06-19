Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд (ЮНИСЕФ) призвали мировое сообщество увеличить инвестиции в развитие служб водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ), чтобы более эффективно бороться с инфекционными болезнями, сообщает Центр новостей ООН.
В опубликованном во вторник в Женеве докладе они с тревогой отмечают, что 2,2 млрд человек не имеет доступа к чистой питьевой воде, 4,2 млрд - к санитарным услугам должного уровня, а 3 млрд лишены возможности мыть руки с мылом в домашних условиях.
Согласно докладу, с 2000 года 1,8 млрд людей получили доступ к основным услугам водоснабжения, 2 млрд - к санитарным услугам. В то же время существует "масштабное неравенство в доступности, наличии и качестве этих служб".
По оценкам ООН, 785 млн человек не имеют базовых услуг в сфере водоснабжения, из них 144 млн вынуждены пить воду из рек, озер и других водотоков и водоемов, которая не подверглась обеззараживанию.
ВОЗ и ЮНИСЕФ вместе ведут мониторинг выполнения Целей развития тысячелетия, касающихся питьевой воды и санитарии. Из их нынешнего доклада, подготовленного в рамках Совместной программы по мониторингу, явствует, что, несмотря на существенный прогресс в продвижении к универсальному доступу человечества к ВСГ, все еще существуют "огромные пробелы в качестве предоставляемых услуг".
"Одного лишь доступа недостаточно. Если вода загрязненная и ее небезопасно пить или источник расположен далеко, и если доступ в туалет не является безопасным или же ограничен, то это означает, что мы не проявляем заботы о детях в мире", - заявила, комментируя доклад, эксперт ЮНИСЕФ по ВСГ Келли Энн Нейлор.
Она подчеркнула, что наибольшему риску подвергаются дети и их родители в бедных и сельских общинах. Нейлор призвала правительства "инвестировать в свои общины" в целях обеспечения прав человека и преодоления "экономических и географических разрывов" в мире.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Бонки миллӣ боз як ташкилоти қарзиро барҳам медиҳад
Кордкашии зодагони Осиёи Марказӣ назди метрои Маскав
Пули интиқоли ҷасадҳои ӯзбекистониҳоро ба ватан ҳукумат пардохт мекунад
Наҷотдиҳандагони КҲФ се наврасро аз ғарқшавӣ наҷот доданд
Эълони расмии оғози маъракаи пешазинтихоботии Трамп
Ғолибони марҳилаи аввали иқдоми “Пардохти муваффақ” аз Tcell муайян шуданд
Гуфтушуниди навбатӣ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон. Боздошти таъмири роҳи Исфара-Ворух
Тоҷикистон “Ҷинҷак”-ро ба ҳабси абад маҳкум карда, ба ихтиёри Ӯзбекистон супурд
Бозичаҳои пастсифат ба кӯдакон чӣ гуна зарар мерасонанд?
Манъи додани қарз ба филиалҳои “Амонатбонк” дар Хатлон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста