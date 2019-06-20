АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 ИЮНЯ 2019 ГОДА

- В Таджикском академическом театре оперы и балета имени Айни в 10:00, в 12:00, в 14:00 состоится детская музыкальная сказка "Маугли", а в 18:00 - опера "Хусрав и Ширин".

- В Ташкенте продолжится Чемпионат Азии по шахматам среди школьников. Турнир проходит в 6 категориях - до 7, до 9, до 11, до 13, до 15 и до 17 лет, среди девочек и мальчишек. Таджикистан на этом турнире представляют: Назар Гафуров - до 7 лет, Пайрав Кодири - до 9 лет, Джалолиддин Илхоми, Сабрина Абророва - до 13 лет, Мехриддин Шарифов, Рухшона Саидова - до 15 лет, Марьям Илхомзода, Мехрбахш Кандаков - до 17 лет.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 ИЮНЯ

2008 - В Душанбе открылось посольство Республики Корея.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 ИЮНЯ

1908-1990 – Родился таджикский поэт Нодир Шанбезаде.

1923-2012 – Родился доктор педагогических наук Иброхим Обидов.

1924-2007 – Родился Герой Советского Союза Павел Ханжин.

1926 – Родился народный певец Таджикистана Мирали Шодиев.

1937 – Родился академик Хабиб Сафаров.

1952 – Родился писатель Одина Азими.

1954 – Родился актер театра Худойназар Тилавов.

1957-2009 – Родился Махмадназар Салихов, экс-глава МВД Таджикистана.

1960 – Родился журналист Хокими Азиз.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ИЮНЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами слабый дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, ночью снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 26-28 тепла.