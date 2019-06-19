В Сырдарьинской области 23 воспитанника детского сада и две работницы учреждения были госпитализированы вследствие употребления непитьевой воды, сообщает CA-NEWS.
По данным агентства, 18 и 19 июня текущего года в отделение инфекционных заболеваний Баяутского районного медицинского объединения поступило 23 воспитанника, воспитательница и медсестра дошкольного образовательного учреждения № 21 Баяутского района Сырдарьинской области.
У всех поступивших в отделение отмечались симптомы «острого кишечного заболевания, пищевой токсикоинфекции»: повышенная температура тела, тошнота, рвота, понос и боль в области живота.
После первичного осмотра медицинские работники предположили, что заболевание возникло из-за нехватки питьевой воды в данном учреждении. 17 июня не было поставок чистой питьевой воды, дети пили не кипяченую воду и ели недостаточно вымытый урюк, растущий на территории сада. В настоящее время изучения и лабораторные исследования продолжаются.
Пациенты находятся в состоянии средней и легкой тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Опытные специалисты Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний, Научно-исследовательского института вирусологии и Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения изучают произошедшее, координируют осуществляемую лечебную работу, профилактические и противоэпидемиологические меры.
Отмечается, что ситуация находится под контролем Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Бонки миллӣ боз як ташкилоти қарзиро барҳам медиҳад
Кордкашии зодагони Осиёи Марказӣ назди метрои Маскав
Пули интиқоли ҷасадҳои ӯзбекистониҳоро ба ватан ҳукумат пардохт мекунад
Наҷотдиҳандагони КҲФ се наврасро аз ғарқшавӣ наҷот доданд
Эълони расмии оғози маъракаи пешазинтихоботии Трамп
Ғолибони марҳилаи аввали иқдоми “Пардохти муваффақ” аз Tcell муайян шуданд
Гуфтушуниди навбатӣ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон. Боздошти таъмири роҳи Исфара-Ворух
Тоҷикистон “Ҷинҷак”-ро ба ҳабси абад маҳкум карда, ба ихтиёри Ӯзбекистон супурд
Бозичаҳои пастсифат ба кӯдакон чӣ гуна зарар мерасонанд?
Манъи додани қарз ба филиалҳои “Амонатбонк” дар Хатлон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста