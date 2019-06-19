Ровно 54 года назад - 19 июня 1965 года первая золотая медаль украсила грудь душанбинского шоссейного велогонщика, динамовца Станислава Шепеля, члена сборной команды СССР – победительницы 18-ой велогонки Мира. Это первая золотая медаль в истории таджикского велосипедного спорта полученная республикой за рубежом. Любопытно и то, что досталась она гонщику, ставшему первым в Таджикистане мастером велоспорта.
Каждый день стартовали команды на 18-ой велогонке Мира, каждый день они в тяжелой борьбе проезжали по трассе Берлин – Прага - Варшава около 200 километров. Нужно быть отличным спортсменом, чтобы выдержать такое испытание.
Ведь маршрут гонки пролегал и по гористым местам, где затяжные, в несколько километров, подъемы чередуются с крутыми опасными спусками. Здесь порой спортсмены развивают скорость более 80 километров в час, и управлять велосипедом в плотной группе мчащихся гонщиков может лишь умелый, очень смелый человек.
Но недаром Станислава Шепеля называли «Королем горных трасс»: выросший в Таджикистане и привыкший к горным дорогам республики, он сделал все возможное и обеспечил успех сборной.
Станислав Шепель - настоящая легенда таджикского велоспорта. Благодаря силе духа и стойкости он стал заслуженным мастером спорта СССР по велоспорту, многократным Чемпионом СССР, победителем Гран-при Сочи (1965), победителем 18 велогонки Мира, Чемпионом спартакиады народов СССР, многократным чемпионом Таджикской ССР, старшим тренером Таджикской ССР по велоспорту.
Его рецепт успеха был прост: это - физическая сила и сила духа, уверенность в себе, а еще - умение думать и придумывать что-то новое, чтобы понимать, как действовать в той или иной ситуации с каким-либо конкретно-взятым соперником.
За выдающиеся успехи в развитии таджикского велоспорта Правительством Таджикистана ему было присвоено звание заслуженного тренера Таджикской ССР, а за спортивные достижения Станислава наградили орденами Трудового Красного Знамени и Знак Почета.
Прошли годы, исчезла страна, снесли душанбиский стадион «Динамо», где находилась основная база шоссейных велогонщиков республики и ковалась слава таджикского велоспорта, перестали платить зарплату тренерам, уехали спортивные специалисты, уехал старший тренер сборной Таджикистана Станислав Михайлович Шепель, его пригласили работать в Беларусь.
С болью в сердце он покидал республику, где прожил свои лучшие годы, но где его талант как тренера и наставника сборной страны оказался, не востребован.
В 1999 году Станислав Шепель трагически погиб в Минске.
Сегодня от спортивной славы велоспорта Таджикистана остались одни воспоминания о тех годах, когда таджикские велосипедисты были ведущими в Средней Азии, а в СССР наши велосипедисты были в числе лучших.
Может пришло время, когда развитие олимпийских видов спорта в республике должно получить приоритет государственной поддержки?
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