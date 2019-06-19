Аналитики Евразийского банка развития считают потенциальное вступление Таджикистана в Евразийский экономический союз логическим шагом для республики.

Присоединение Таджикистана к ЕАЭС повлечет за собой ряд выгод для страны, которые реализуются через каналы инвестиций и единого рынка труда, говорится в подготовленном ЕАБР исследовании «Потенциальные выгоды и издержки от вступления РТ в ЕАЭС».

По оценкам авторов исследования, суммарный потенциал роста ВВП Таджикистана может составить до 3,5%.

«Однако следует иметь в виду, что это лишь возможный потенциал, который может быть реализован при определенных мерах в сфере улучшения институциональной среды, торговой политики и при дополнительной поддержке госбюджета», - оговариваются авторы исследования.

Осознанное решение

В исследовании подчеркивается, что в Таджикистане процесс рассмотрения целесообразности вступления в ЕАЭС продолжается уже пятый год.

Отмечается, что ни со стороны Таджикистана, ни со стороны стран ЕАЭС нет политической задачи вступления ради признания результата присоединения как такового.

«Необходимо четко понимать последствия – плюсы и минусы такого решения, а также детали договоренностей по переходному периоду. Необходима системная подготовка всех институтов управления государства к вхождению в то или иное объединение», - говорится в исследовании.

В нем подчеркивается, что одна из причин неспешности Таджикистана – желание оценить практические плюсы и минусы от участия в интеграции на примере недавно присоединившихся Армении и особенно Кыргызстана.

Отмечается, что после достаточно длительного функционирования рабочей группы при Минэкономики и торговли РТ вопрос осенью 2016 года был передан на рассмотрение в правительство республики.

Издержки от вступления для Таджикистана:

- Вызовы в области торговой политики

Таджикистан является членом Всемирной торговой организации (ВТО), в связи с чем авторы исследования допускают возможность возникновения трудностей при объединении, так как на стране лежит ряд обязательств, которые могут противоречить нормам ЕАЭС.

К проблемам, которые возникнут в случае вступления Таджикистана в ЕАЭС, они относят вопросы согласования тарифных ставок.

«В Таджикистане тарифные ставки более однородные, чем в ЕАЭС. Тарифное расписание в Таджикистане содержит всего шесть различных уровней, тогда как в зоне ЕАЭС таких уровней более двадцати. Средний тариф в Таджикистане с учетом обязательств перед ВТО равен около 8%, что немного ниже среднего тарифа ЕАЭС, равного 9,45%», - подчеркивается в исследовании.

Отмечается, что различия тарифного регулирования отрицательно проявятся во внешнеторговой деятельности республики.

«Вынужденное повышение таможенных сборов на товары из стран, не входящих в ЕАЭС, может привести к росту инфляции в стране. В результате могут пострадать таджикские потребители, которые после объединения потеряют доступ к дешевым товарам из Азии», - считают аналитики ЕАБР.

- Разные подходы к нетарифному регулированию

Авторы исследования отмечают, что в ЕАЭС применяются антидемпинговые пошлины, квотирование при ввозе и вывозе товаров, чего не осуществляет Таджикистан.

Они подчеркивают, что в Таджикистане нетарифное регулирование соответствует мировым стандартам и направлено на соблюдение технических и санитарных мер.

Гармонизация тарифов в соответствии со стандартами ЕАЭС, по их мнению, может негативно повлиять на товарооборот со странами, не входящими в ЕАЭС, а именно – подорожает импорт из Китая, Ирана, Турции.

«Это может привести к банкротству владельцев малого и среднего бизнеса, которые занимаются импортом из вышеуказанных стран и осуществляют реализацию на территории республики, что, в свою очередь, приведет к снижению доходной части государственного бюджета Таджикистана и трудностям выполнения социальных обязательств государства», - заключается в исследовании.

- Риски потери трудовых ресурсов

К прочим возможным минусам интеграции аналитики ЕАБР относят также и то, что при стимулировании увеличения трудовой миграции Таджикистан рискует потерять значительное количество трудовых ресурсов и вызвать тем самым застой своей экономики, которая недополучит ресурсы для своего развития.

«При присоединении число выезжающих на трудоустройство жителей Таджикской республики может увеличиться на значимый процент. Кроме того, следует ожидать и увеличения длительности срока пребывания мигрантов за рубежом», - говорится в исследовании.

- Доработка правовой базы

Главным препятствием перед вступлением Таджикистана в ЕАЭС специалисты ЕАБР считают неподготовленность правовой базы и серьезные экономические проблемы в стране.

Сложность, по их мнению, заключается в том, что Таджикистан не участвовал в подготовке договорно-правовой базы ЕАЭС, и работу тут придется проводить «с нуля».

«Серьезный внешний долг вместе со слабой налоговой системой, с одной стороны, и полное отсутствие анализа правовой базы ЕАЭС для адаптации собственного законодательства – с другой могут серьезно затормозить вступление Таджикистана в Союз», - подчеркивают аналитики.

- Риск нелегальных товарных потоков

Еще один негативный момент присоединения Таджикистана к ЕАЭС авторы исследования связывают с наличием криминальных рисков: через Таджикистан проходит крупный транзит наркотрафика, а объединение упростит ввоз наркотиков на территорию стран – участниц ЕАЭС.

Выгоды от вступления для Таджикистана

- Рост бюджетных поступлений

Экономисты ЕАБР уверены, что потребуется незначительный переходный период по сближению таможенных ставок Таджикистана со ставками таможенного тарифа ЕАЭС. Ставки импортных пошлин Таджикистана несколько ниже таможенных тарифов ЕАЭС.

Они отмечают, что гармонизация импортных пошлин для приоритетных отраслей не должна принести значительных изменений для Таджикистана.

Аналитики подчеркивают, что повышение тарифов скажется положительно на доходах бюджета, однако приведет к незначительному росту цен, что может потребовать дополнительной защиты бедных слоев населения.

«С целью адаптации экономики посредством мер бюджетной поддержки, с одной стороны, и получения эффектов по каналу денежных переводов, которые компенсируют повышение цен, связанное с изменением таможенного расписания, с другой, и потребуется введение адаптационного периода до трех лет», - полагают авторы исследования.

- Уменьшатся нелегальные торговые потоки

В исследовании отмечается, что Единый таможенный тариф ЕАЭС значительно менее однороден по сравнению с таможенным тарифом Таджикистана.

В нем говорится, что снижение однородности Единого таможенного тарифа Таджикистана при присоединении к ЕАЭС может негативно сказаться на администрировании внешнеэкономической деятельности.

«С другой стороны, введение новых и более совершенных процедур таможенного администрирования будет способствовать пресечению нелегальных потоков товаров и улучшит состояние государственного бюджета», - считают аналитики.

- Инвестиции послужат двигателем роста экспорта

По мнению экономистов ЕАБР, присоединение к ЕАЭС дает Таджикистану возможности по включению в экспортную корзину новых групп товаров, которые позволят повысить выгоды страны от внешней торговли.

«Возможность эффективного производства и экспорта этих товаров обусловлена совокупностью институциональных, технологических и человеческих ресурсов, имеющихся у республики. Добиться этого будет значительно проще, используя внешние инвестиционные ресурсы», - отмечают аналитики.

Инвестиционный потенциал Таджикистана ими оценивается достаточно высоким: анализ факторов роста показывает, что инвестиции могут дать дополнительные 2–2,5% роста в год с учетом улучшения эффективности производства, считают они.

«Наличие большого количества незадействованных трудовых ресурсов будет способствовать большей эффективности использования нового капитала», - говорится в исследовании.

Эффекты от трудовой миграции

Авторы исследования считают, что открытие рынка труда ЕАЭС для граждан Таджикистана окажет существенный положительный эффект на экономику.

Они подчеркивают, что Таджикистан является одной из самых зависимых от денежных переводов экономик в мире.

В среднесрочной перспективе, по мнению аналитиков, экспорт трудовых ресурсов будет оставаться ключевым движителем экономики Таджикистана.

«Правительство должно всячески стимулировать и облегчать приток денежных средств по этому каналу, стимулируя банки аккумулировать ресурсы, а также внедрять новые технологии и продукты для трансграничных денежных переводов, таких как банковские платежные карты или мобильные переводы, что позволит еще больше снизить стоимость трансфертов», - заключают авторы исследования.

Выгоды от вступления Таджикистана для стран ЕАЭС:

- Новые отраслевые и торговые возможности

Во-первых, отмечается в исследовании, это перспективы инвестиционной деятельности. Они присутствуют в четырех секторах: горнодобывающем, гидроэнергетике, агропроме и легкой промышленности.

Объем инвестиционных ресурсов, которые таджикская экономика в настоящее время вполне способна абсорбировать, экономистами ЕАБР оценивается в $2,5 млрд. в год.

«Вхождение Таджикистана в общий евразийский рынок может повлечь и новые перспективы, особенно в агропроме и легкой промышленности. Низкая стоимость трудовых ресурсов создает возможности для более высокой доходности инвестиций», - считают экономисты.

Во-вторых, подчеркивается в исследовании, преференциальный торговый режим, закрепляющий комфортные условия для российского экспорта – продукции машиностроительного и иных секторов.

- Трудовые ресурсы

В исследовании отмечается, что для долгосрочного устойчивого роста российской экономики необходим прирост трудовых ресурсов, который представляется затруднительным в силу демографической ситуации в России.

В нем говорится, что более организованный режим использования трудовых ресурсов в российской экономике будет работать на российский ВВП.

- Политическую стабильность

Аналитики ЕАБР полагают, что вступление Таджикистана в ЕАЭС благотворно повлияет на политическую стабильность в стране и регионе в целом.

«Альтернатива – дестабилизация в стране и регионе, особенно с учетом соседства с Афганистаном, может оказаться чрезвычайно дорогостоящей для ЕАЭС, особенно для Кыргызстана, Казахстана и России», - отмечается в исследовании.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является международной организацией региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью и наднациональными органами управления. На начало 2019 года в состав ЕАЭС входили Беларусь, Казахстан и Россия как государства-основатели, подписавшие Договор о ЕАЭС 29 мая 2014 года, а также Армения и Кыргызстан, присоединившиеся к Союзу в январе и мае 2015 года соответственно.

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