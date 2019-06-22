Происходящие изменения в Арктике климатологи из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН ожидали увидеть только в конце столетия.
Происходящие изменения в Арктике климатологи из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН ожидали увидеть только в конце столетия, пишет Российская газета.
Вечная мерзлота Арктики оттаивает стремительными темпами: в некоторых канадских регионах с 2003 по 2016 год почва просела на 90 сантиметров. Наибольшие изменения произошли в заливе Молд (Mould Bay), где значения индекса оттаивания были на 240% выше исторических норм. И эти факты превосходит самые худшие ожидания ученых.
Научная группа под руководством британского геолога Луизы Фаркухарсон видят несколько причин этого процесса, основные из которых - необычайно высокая температура летом и наличие грунтового льда у поверхности. Об этом они сообщают в журнале Geophysical Research Letters.
При оттаивании льда арктический ландшафт сильно меняется: возникают холмы и впадины. Геологи называют этот процесс термокарстом. "Широкое распространение термокарста меняет ландшафт и наносит ущерб инфраструктуре", - говорится в статье.
Исследователи пишут, что в пострадавших регионах мерзлота защищена от летней жары лишь тонким слоем растительности и гумуса, поэтому почва нагревается очень быстро. В результате изменения климата около 600 000 квадратных километров поверхности вечной мерзлоты подвержены быстрому оттаиванию, прогнозирует команда Фаркухарсон.
Но и это еще не все. Стремительное таяние мерзлоты может усугубить изменение климата: когда почва, в которой много растительного материала, оттаивает, микробы разлагают эту биомассу с образованием углекислого газа и метана, что способствует выделению огромного количества парниковых газов.
Ученые, проанализировав данные за последнее десятилетие, всерьез озадачены катастрофическими изменениями арктического ландшафта. Они уверены, что этот процесс может иметь драматические последствия для планеты. В отчете говорится, что оттаивание почвы северного полушария - это одна из наиболее серьезных экологических проблем, стоящих перед человечеством.
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