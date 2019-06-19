Тренеры футбольных клубов «Худжанд» и «Истиклол» на предматчевой пресс-конференции поделились своими ожиданиями от предстоящей встречи этих команд в рамках группового этапа Кубка АФК-2019.

В рамках пятого тура группового этапа Кубка АФК-2019 в квартете «D» сегодня, 19 июня, сойдутся два клуба Таджикистана – «Худжанд» и «Истиклол».

Игра пройдёт на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана» в Худжанде и начнётся в 17:30 часов.

Обслуживать эту встречу будет судейская бригада из Кувейта во главе с рефери ФИФА Али Шабаном, сообщает сайт Федерации футбола Таджикистана.

Главные тренеры на предматчевой пресс-конференции признались, что игра будет сложной, но футболисты нацелены на победу.

Виталий Левченко: Главное – правильная тактика

– Мы хорошо знаем «Истиклол» и соперник хорошо знает нас, - рассказал Виталий Левченко, главный тренер «Худжанда». - В этом сезоне мы уже провели 4 игры между собой и знаем свои минусы и плюсы, также знаем слабые и сильные стороны команды соперника. Каждую игру мы анализируем, большое внимание уделяем тактике, организации игры.

По словам Левченко, во время перерыва на матчи национальной сборной команда провела два товарищеских матча с узбекскими командами «Металлург» (Бекабад) и «Заамин» (Джизак).

Виталий Левченко фото ФФТ

- Мы делаем свои выводы и наигрываем свои схемы, тактические моменты и завтра попытаемся это всё продемонстрировать на футбольном поле, насколько у нас это получится, и как ребята выполнят установку и те требования, которые к ним будут предъявляться, мы увидим на поле. Мы уже навязываем борьбу «Истиклолу», так просто игры уже не даются и завтра будет то же самое, а результат увидим после игры. Мы настраиваемся на хорошую игру и хотим порадовать своих болельщиков.

Касаясь вызова двух игроков «Худжанда» в состав сборной Таджикистана, рулевой команды посетовал на некоторые проблемы при подготовке игроков к матчу:

- Любому тренеру хотелось, чтобы игроки сборной приезжали в расположении своих клубов пораньше. Наша сборная 11 июня провела свою игру и только 17-го числа футболисты попали в распоряжении своих команд. Джахонгир Эргашев получил больше игровой практики, сыграл два матча, а Фирдавс Чакалов практически съездил туристом в сборную. Есть такой дискомфорт, но я думаю, что ничего страшного, ребята профессионалы. Всё равно нам надо доверять футболистам сборной, поэтому мы будем давать игровую практику сборникам естественно во благо сборной и всего футбола в Таджикистане.

– На какой результат вы рассчитываете в завтрашнем матче?

– Естественно, как и любой тренер и любая команда, которая принимает участие в соревнованиях, рассчитывает на победу, и наша команда не есть исключение, и мы хотим победить и нарушить эту традицию гегемонии «Истиклола» в таджикском футболе, поэтому мы настроены побеждать. Результат – как Бог даст и как сложится игра, мы увидим завтра.

– «Истиклол» много владеет мячом, будет ли трудно вашим ребятам и станет ли этот компонент игры определяющим?

– Есть команды, которые владеют мячом по 60 - 70% времени игры, но проигрывают. Это футбол и в нём есть свои тактические моменты, мы исходим из своих сильных сторон и возможностей своих футболистов, которые есть на сегодняшний день и выбираем ту тактику, которая может приносить нам результат, поэтому владение мячом ещё не говорит о том, что команда обязательно победит. Пусть владеют, а мы будем забивать голы.

Хаким Фузайлов: Соперник разозлен и жаждет реабилитироваться

Главный тренер душанбинского «Истиклола» Хаким Фузайлов также говорил о том, что команда смогла собраться только за два дня до игры.

- Большая группа футболистов «Истиклола» была привлечена к играм против сборных Афганистана и Китая. Команда в полном составе собралась буквально на днях и начала подготовку к матчу с «Худжандом». В прошлом туре Кубка АФК и мы, и «Худжанд» потеряли очки и сейчас ситуация в группе такая, что все четыре команды имеют шанс выйти в следующий этап, - рассказал тренер.

Хаким Фузайлов фото ФФТ

В этом сезоне «Истиклол» и «Худжанд» уже встречались четыре раза в разных соревнованиях и во всех матчах победа была на стороне душанбинского клуба.

И естественно, по словам Фузайлова, в предстоящей игре в родных стенах соперник постарается подпортить команде «Истиклол» настроение.

- Этим еще и осложняется игра, - считает тренер. - Думаю, соперник достаточно разозлен на нас и конечно постарается прервать неудачную серию и реабилитироваться перед своими болельщиками.

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