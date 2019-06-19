Мы посчитали, сколько денег тратит один человек на основные продукты, если он питается согласно рекомендуемым физиологическим нормам, утвержденным правительством Таджикистана. (Спойлер: таких зарплат у нас нет).
Заплаты есть не позволяют
В соответствии с рекомендуемыми нормами питания, один человек в сутки должен потреблять 404 грамма хлеба и хлебопродуктов, 111 граммов мяса и мясопродуктов, 25 граммов рыбы и рыбопродуктов, 316 граммов молока и молочных продуктов, 455 граммов овощей, 340 граммов фруктов.
Ниже мы посчитали расходы на еду согласно норме с учетом нынешних цен на базарах Таджикистана.
Нормы занижены
Хлеб, хлебопродукты, злаки, бобовые
Норма потребления в сутки на 1 человека - 404,7 г., за неделю – 2 832,9 г.
Мы поделили норму на 3 ровные части – по 33,3% на лепешки, другие изделия из муки, злаки и бобовые (рис, фасоль, горох, гречка и так далее). На каждую категорию приходится по 944,3 г. Это 6 лепешек весом 150 г (по 2 сомони каждая, в итоге - 12 сомони), около 1 кг муки на разные блюда и выпечку (4 сомони), столько же злаков и бобовых (средняя цена 14 сомони).
В итоге выходит 30 сомони на 1 человека. Так, семье из 4 человек при соблюдении правительственных норм приходится тратить 120 сомони в неделю за эту категорию продуктов.
По нашим подсчетам, каждая семья потребляет хлебобулочную продукцию больше, чем указано в норме. Потребление злаков и бобовых тоже превышает нормы: если, допустим, семья 2 раза в неделю будет варить плов или другие блюда из риса и бобовых, то, конечно, норма превышается также в 2-3 раза.
Расходы на 1 человека согласно норме – примерно 30 сомони в неделю
Мясо и мясопродукты
Норма потребления в сутки на 1 человека - 111,9 г., за неделю – 783,3 г.
Цена на качественное мясо (говядина и баранина) – 50 сомони. Среднестатической семье из 4 человек положено чуть более 3 кг мяса в неделю. Но на практике население употребляет меньше. Кроме того, есть еще и курятина, редко – мясо других птиц. Их стоимость - 25 сомони за 1 кг.
Для того, чтобы быть ближе к действительности, мы недельную норму мяса - 783,3 г разделим на две неровные части: пусть будет полкило говядины или баранины, а 283,3 г составляют другие мясопродукты (птичье мясо, разные сорта и виды колбасных изделий, мясных полуфабрикатов), которые сильно разнятся в цене – 1 кг стоит от 25 до 60 с. Если усреднить расходы на них, получается та же цена, как и само мясо – 50 с.
Расходы на 1 человека согласно норме – примерно 40 сомони в неделю
Рыба и рыбопродукты
Норма употребления в сутки на 1 человека - 24,6 г., за неделю – 172,2 г.
Цена на замороженную рыбу минтай – 28 сомони, хек – 35 сомони, свежая рыба – 40 сомони. Среднестатической семье из 4 человек положено чуть более 688,8 г рыбы в неделю. Но употребление рыбы в таджикских семьях носит нерегулярный характер.
Расходы на 1 человека согласно норме – примерно 7 сомони в неделю
Молоко и молочные продукты
Норма употребления в сутки на 1 человека - 316 г., за неделю – 2 л 212 г. Для семьи из 4 человек - примерно 9 л.
Цена на литр молока в столице 5, в регионах 4 сомони. Из других молочных продуктов чаще потребляются чакка (8 сомони за 1 кг), сыр (средняя цена – 37 с), творог (25), сметана или каймак (22 с), кефир и ряженка (12 с), йогурт (25 с). Семьи готовят много блюд и десертов из молока, поэтому более половину нормы отдаем собственно молоку – 1 л 212 г. , это примерно - 5 сомони. Остальная норма потребляется в виде молочных продуктов: средняя цена - 21 сомони.
Расходы на 1 человека согласно норме – примерно 26 сомони в неделю
Яйца
При норме пол-яйца в день, человек должен употребить 3,5 яйца в неделю. Но семья из 4 человек вряд ли довольствуется 14 штуками яиц в неделю. Если учесть использование яиц в приготовлении других блюд, то потребление превышает норму, как минимум, в 3 раза. Цена одного яйца - 1 сомони.
Расходы на 1 человека согласно норме – примерно 3,5 сомони в неделю
Масло растительное, жиры
Норма употребления в сутки на 1 человека - 46,2 г., за неделю – 323,4 г. Для семьи из 4 человек примерно 1 л 293, 6 г. Цена 1 л растительного масла в среднем 13 сомони.
Расходы на 1 человека согласно норме – примерно 4 сомони в неделю
Сахар
Норма употребления в сутки на 1 человека - 54,8 г., за неделю – 383,6 г. Для семьи из 4 человек примерно 1 кг 534, 4 г. Цена 1 кг сахара примерно 7 сомони.
Расходы на 1 человека согласно норме – примерно 2,5 сомони в неделю
Овощи и бахчевые
Норма употребления в сутки на 1 человека - 455 г., за неделю – 3 кг 185 г.
Цены на овощи и бахчевые сильно различаются. В настоящее время средняя стоимость 1 кг самых популярных овощей и бахчевых составляет: арбуз (7 с), баклажаны (8), дыня (5), капуста (3), лук (3), морковь (4), огурцы (4), перец сладкий (9), помидоры (8), свекла столовая (5), цветная капуста (6), чеснок ( 8). В среднем выходит 6 с за килограмм.
Расходы на 1 человека согласно норме – примерно 19 сомони в неделю
Фрукты и ягоды
Норма употребления в сутки на 1 человека - 340 г., за неделю – 2 кг 380 г.
Цены на фрукты: абрикос (5 с за 1 кг), клубника (8 с), черешня (15 с), яблоко (6 с), слива (3 с), вишня (8 с). В среднем получается примерно 8 сомони за 1 кг.
Расходы на 1 человека согласно норме – примерно 19 сомони в неделю
Картофель
Норма употребления в сутки на 1 человека - 252 г., за неделю – 1 кг 764 г. Для семьи из 4 человек примерно 7 кг. Цена в среднем 3 сомони за 1 кг.
Расходы на 1 человека согласно норме – примерно 5 сомони в неделю
Итог – примерно 156 сомони в неделю на человека
Средняя заработная плата по республике, по последним данным, составляет 1378 сомони, минимальная - 400, средний размер пенсий - 271 сомони.
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Кулли ахбор
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Рома5
Итого 700 сомони в месяц на одного. Плюс нужно заплатить за коммунальные услуги, транспорт и т.д. Получается 1000 сомони в месяц на одного. Про одежду и обувь молчу-ходим голые, но сытые. Образование, досуг и медицина тоже пока не упоминаем. Если сплюсовать, то наверное, 1500 сомони. На семью из 4-х человек нужно 6000 сомони. А теперь дружно хлопаем тем чинушам, которые платят пенсию 2 доллара людям
chappy6
Средняя ЗП так нравиться это определение. Я получаю 1000 сомони в месяц, какой нибудь сын министра 10к сомони, в среднем наша ЗП составляет 5к сомони.