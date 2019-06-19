Мы посчитали, сколько денег тратит один человек на основные продукты, если он питается согласно рекомендуемым физиологическим нормам, утвержденным правительством Таджикистана. (Спойлер: таких зарплат у нас нет).

 

Заплаты есть не позволяют

В соответствии с рекомендуемыми нормами питания, один человек в сутки должен потреблять 404 грамма хлеба и хлебопродуктов, 111 граммов мяса и мясопродуктов, 25 граммов рыбы и рыбопродуктов, 316 граммов молока и молочных продуктов, 455 граммов овощей, 340 граммов фруктов.

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Ниже мы посчитали расходы на еду согласно норме с учетом нынешних цен на базарах Таджикистана.

 

Нормы занижены

Хлеб, хлебопродукты, злаки, бобовые

Норма потребления  в сутки на 1 человека - 404,7 г., за неделю – 2 832,9 г.

Мы поделили норму на 3 ровные части – по 33,3% на лепешки, другие изделия из муки, злаки и бобовые (рис, фасоль, горох, гречка и так далее). На каждую категорию приходится по 944,3 г. Это 6 лепешек весом 150 г (по 2 сомони каждая, в итоге - 12 сомони), около 1 кг муки на разные блюда и выпечку (4 сомони), столько же злаков и бобовых (средняя цена 14 сомони).

В итоге выходит 30 сомони на 1 человека. Так, семье из 4 человек при соблюдении правительственных норм  приходится тратить 120 сомони в неделю за эту категорию продуктов.   

По нашим подсчетам, каждая семья потребляет хлебобулочную продукцию больше, чем указано в норме. Потребление злаков и бобовых тоже превышает нормы: если, допустим, семья 2 раза в неделю будет варить плов или другие блюда из риса и бобовых, то, конечно, норма превышается также в 2-3 раза.

Расходы на 1 человека согласно норме  – примерно 30 сомони в неделю

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Мясо и мясопродукты

Норма потребления  в сутки на 1 человека - 111,9 г.,  за неделю – 783,3  г.   

Цена на качественное мясо (говядина и баранина) – 50 сомони. Среднестатической семье из 4 человек положено чуть более 3 кг мяса в неделю. Но на практике население употребляет меньше. Кроме того, есть еще и курятина, редко – мясо других птиц. Их стоимость - 25 сомони за 1 кг.

Для того, чтобы быть ближе к действительности, мы недельную норму мяса - 783,3 г разделим на две неровные части: пусть будет полкило говядины или баранины, а 283,3 г составляют другие мясопродукты (птичье мясо, разные сорта и виды колбасных изделий, мясных полуфабрикатов), которые сильно разнятся в цене – 1 кг стоит от 25 до 60 с. Если усреднить расходы на них, получается та же цена, как и само мясо – 50 с.

Расходы на 1 человека согласно норме –  примерно 40 сомони в неделю

 

Рыба и рыбопродукты 

Норма употребления  в сутки на 1 человека -  24,6 г.,  за неделю – 172,2  г.   

Цена на замороженную рыбу минтай – 28 сомони, хек – 35 сомони, свежая рыба – 40 сомони.  Среднестатической семье из 4 человек положено чуть более 688,8 г рыбы в неделю. Но употребление рыбы в таджикских семьях носит нерегулярный характер. 

Расходы на 1 человека согласно норме – примерно 7 сомони в неделю

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Молоко и молочные продукты  

Норма употребления  в сутки на 1 человека - 316 г.,  за неделю – 2 л 212 г. Для семьи из 4 человек - примерно 9 л.    

Цена на литр молока в столице 5, в регионах 4 сомони. Из других молочных продуктов чаще потребляются чакка (8 сомони за 1 кг), сыр (средняя цена – 37 с), творог (25), сметана или каймак (22 с), кефир и ряженка (12 с), йогурт (25 с). Семьи готовят много блюд и десертов из молока, поэтому более половину нормы отдаем собственно молоку – 1 л 212 г. , это примерно - 5 сомони. Остальная норма потребляется в виде молочных  продуктов: средняя цена - 21 сомони. 

Расходы на 1 человека согласно норме – примерно 26 сомони в неделю

 

Яйца

При норме пол-яйца в день, человек должен употребить 3,5 яйца в неделю. Но семья из 4 человек вряд ли довольствуется 14 штуками яиц в неделю. Если учесть использование яиц в приготовлении других блюд, то потребление  превышает норму, как минимум, в 3 раза. Цена одного яйца - 1 сомони. 

Расходы на 1 человека согласно норме – примерно 3,5 сомони в неделю

 

Масло растительное, жиры

Норма употребления  в сутки на 1 человека -  46,2 г.,  за неделю – 323,4  г. Для семьи из 4 человек  примерно 1 л 293, 6 г.   Цена 1 л растительного масла в среднем 13 сомони.    

Расходы на 1 человека согласно норме – примерно 4 сомони в неделю

 

Сахар 

Норма употребления  в сутки на 1 человека - 54,8 г.,  за неделю – 383,6  г. Для семьи из 4 человек  примерно 1 кг 534, 4 г.   Цена 1 кг сахара примерно 7 сомони.     

Расходы на 1 человека согласно норме – примерно 2,5 сомони в неделю

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Овощи и бахчевые

Норма употребления в сутки на 1 человека - 455  г.,  за неделю – 3 кг 185  г.  

Цены на овощи и бахчевые сильно различаются.  В настоящее время средняя стоимость 1 кг самых популярных  овощей и бахчевых составляет:  арбуз (7 с), баклажаны (8), дыня (5), капуста (3), лук  (3), морковь (4),  огурцы  (4),  перец сладкий (9), помидоры (8),  свекла столовая (5),  цветная капуста (6), чеснок ( 8). В среднем выходит 6 с за килограмм. 

Расходы на 1 человека согласно норме – примерно 19 сомони в неделю

 

Фрукты и ягоды

Норма употребления  в сутки на 1 человека -  340  г.,  за неделю – 2 кг 380  г.

Цены на фрукты:  абрикос (5 с за 1 кг), клубника (8 с), черешня (15 с), яблоко  (6 с), слива  (3 с), вишня (8 с). В среднем получается примерно 8 сомони за 1 кг.

Расходы на 1 человека согласно норме – примерно 19  сомони в неделю

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Картофель

Норма употребления  в сутки на 1 человека -  252  г.,  за неделю – 1 кг 764  г. Для семьи из 4 человек  примерно 7  кг.   Цена  в среднем 3 сомони за 1 кг.

Расходы на 1 человека согласно норме – примерно 5  сомони в неделю

 

Итог – примерно 156 сомони в неделю на человека

Средняя заработная плата по республике, по последним данным, составляет 1378 сомони, минимальная - 400, средний размер пенсий - 271 сомони.

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