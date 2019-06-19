В Узбекистане власти теперь будет оплачивать все расходы по транспортировке грузов «200» из России. Об этом в ходе пресс-конференции 18 июня сообщил министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев, пишет CA-news.

Ранее узбекистанцы просили президента Шавката Мирзиёева сделать бесплатной транспортировку на родину так называемого груза-200.

Информацию о том, что Узбекистан будет оплачивать все расходы по транспортировке грузов «200» из России, в ходе пресс-конференции 18 июня озвучил министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев.

Как сообщают местные СМИ, на пресс-конференции в Ташкенте 18 июня министр заявил: «Я дал поручение существенно облегчить процедуры оформления груза «200» для граждан Узбекистана. Если раньше мы просили копию патента, копию уплаты налогов, выясняли организованный это набор или нет, сейчас мы эти документы запрашивать перестанем. Более того, государство берет на себя оплату всех грузов «200».

Кроме того, по словам Кудбиева, министерство готово вернуть домой граждан Узбекистана, которых содержатся в центрах временного содержания иностранных граждан из различных регионов России.

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