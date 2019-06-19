Граждане Кыргызстана, жители спорных территорий кишлака Ходжа Аъло на границе Таджикистана с соседним государством выступают против ремонта 45-километровой автодороги, соединяющей город Исфара с таджикским эксклавом Ворух на территории Кыргызстана.
Об этом «АП» сообщил источник в администрации мэра Исфары.
«Ремонтные работы на других участках дороги ведутся согласно графику, но на участке, который проходит через кишлак Ходжа Аъло, для обеспечения безопасности дорожников и сохранности техники, они приостановлены, так как кыргызстанцы препятствуют им», - сказал он.
Между тем, Государственная пограничная служба Кыргызстана сообщает, что обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенском районе стабильная.
В ГПС пояснили, что 18 июня в населенном пункте Таш-Тумшук Баткенского района на неописанном участке кыргызско-таджикской госграницы таджикская сторона начала работы по укладке асфальта на отрезке автодороги общего пользования Исфара – Аксай – Ворух без согласования с кыргызской стороной, передает АКИпресс.
«Граждане Таджикистана незаконно перекрыли автодорогу общего пользования с 20.00 до 21.20.
Требования пограничного наряда о прекращении проводимых работ и открытию автодороги граждане Таджикистана проигнорировали, спровоцировав небольшой конфликт», - говорится в сообщении ГПС.
После проведения встречи пограничных представителей сторон дорожные работы были приостановлены. Органы местной власти провели разъяснительную работу с населением приграничья.
Встреча пограничных представителей, органов местного самоуправления и правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана продолжится 19 июня, сообщает ГПС Кыргызстана.
Напомним, по итогам очередного заседания межправительственной Комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном в начале апреля Душанбе и Бишкек договорились не допускать провокации на спорных участках границ двух государств.
Заседание состоялось после конфликта на границе в середине марта: 13-14 марта в ходе конфликта на границе погибли двое граждан Таджикистана, еще несколько человек были ранены с двух сторон.
Тогда же было решено, что между Ворухом и Ходжа Аъло будет построена автомобильная, асфальтированная дорога в объезд кыргызского села Ак-Сай.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Тоҷикистон “Ҷинҷак”-ро ба ҳабси абад маҳкум карда, ба ихтиёри Ӯзбекистон супурд
Бозичаҳои пастсифат ба кӯдакон чӣ гуна зарар мерасонанд?
Манъи додани қарз ба филиалҳои “Амонатбонк” дар Хатлон
Марзбони навбатии тоҷик барои лату кӯби ҳамхизматаш маҳкум шуд
Дар Хоруғ наздики 337 кило маводи нашъаовар нобуд карда шуд
Дар мактабҳои Тоҷикистон омӯзиши забони русӣ ва англисиро аз синфи як ба роҳ мемонанд
Нобуд кардани 6,7 тонна маводи доруворӣ ва атриёт дар Бохтар
Даромад ба буҷет аз андозҳо мувофиқи ваъда 10% афзуд
Анҷоми муваффақонаи корҳои васлу насби чархаи дуюми нерӯгоҳи барқи обии Роғун
Тақсими SIM-кортҳои бепул ба сайёҳон дар Тоҷикистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста