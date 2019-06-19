В Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским почувствовала себя плохо.
Во время исполнения государственных гимнов немецкий лидер начала сильно дрожать. Неподвижно стоящий рядом с германским политиком Зеленский не предпринял никаких действий.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Меркель была рядом с ним в безопасности. Именно поэтому украинский лидер не предпринял никаких попыток помочь немецкому канцлеру, передает Bild. Поступок Зеленского вызвал осуждение в Сети, хоть и соответствовал протокольному поведению.
Приступ сильного тремора, по словам самой Меркель, был связан с обезвоживанием организма из-за жаркой погоды. В Берлине во вторник столбик термометра достиг отметки в 30 градусов. Канцлер ФРГ почувствовала себя лучше, когда выпила несколько стаканов воды.
Напомним, что украинский лидер прибыл в Германию с однодневным визитом на первую официальную встречу с канцлером.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Тоҷикистон “Ҷинҷак”-ро ба ҳабси абад маҳкум карда, ба ихтиёри Ӯзбекистон супурд
Бозичаҳои пастсифат ба кӯдакон чӣ гуна зарар мерасонанд?
Манъи додани қарз ба филиалҳои “Амонатбонк” дар Хатлон
Марзбони навбатии тоҷик барои лату кӯби ҳамхизматаш маҳкум шуд
Дар Хоруғ наздики 337 кило маводи нашъаовар нобуд карда шуд
Дар мактабҳои Тоҷикистон омӯзиши забони русӣ ва англисиро аз синфи як ба роҳ мемонанд
Нобуд кардани 6,7 тонна маводи доруворӣ ва атриёт дар Бохтар
Даромад ба буҷет аз андозҳо мувофиқи ваъда 10% афзуд
Анҷоми муваффақонаи корҳои васлу насби чархаи дуюми нерӯгоҳи барқи обии Роғун
Тақсими SIM-кортҳои бепул ба сайёҳон дар Тоҷикистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста