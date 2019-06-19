Завершился первый этап масштабной беспроигрышной акции «Удачный платеж» от Tcell и Hyundai! В первом розыгрыше определены 10 победителей, которые совершили «удачный платеж» и выиграли 5 смартфонов Samsung A30, 3 Smart TV Samsung, MacBook и автомобиль Hyundai Accent!

Первый этап акции проходил с 1 мая по 14 июня. Все абоненты компании Tcell со всего Таджикистана, которые пополняли мобильный баланс на сумму выше 10 сомони, автоматически становились участниками акции. Розыгрыш, завершающий первый этап акции, прошел в Головном офисе компании в Душанбе в присутствии абонентов, заинтересованных зрителей, представителей Tcell и журналистов, и транслировался в прямом эфире радио «Ватан».

10 победителей были выбраны с помощью генерации случайного порядка чисел, которые и составили ID-коды победителей. География проживания победителей обширна: ими стали абоненты из Душанбе, Спитамена, Худжанда, Шахритуса, Пенджикента, Худжанда, Джайхуна. А главный приз - автомобиль Hyundai Accent отправится в Восе! Полный список выигравших ID-кодов доступен на официальном сайте компании: https://www.tcell.tj/content/news/successful-payment/

В скором времени, представители Tcell свяжутся с победителями и пригласят их на церемонию вручения призов, и в скором времени мы увидим тех самых счастливчиков, совершивших «Удачный платеж»!

Сразу после завершения первого этапа акции «Удачный платеж», стартовал второй этап, который продлится до 29 июля и завершится розыгрышем призов 30 июля. Призовой фонд второго этапа «Удачного платежа» также составляют 5 смартфонов Samsung A30, 3 Smart TV Samsung, MacBook и автомобиль Hyundai Accent. А призовой фонд последнего третьего этапа, который пройдет с 30 июля по 10 сентября, увеличен: в последнем розыгрыше будет подарено 10 смартфонов Samsung A30, 4 Smart TV Samsung, 3 MacBook и также, автомобиль Hyundai Accent.

Для того, чтобы стать участником акции, нужно просто пополнить баланс на сумму 10 или более сомони. За каждые 10 сомони абоненту в SMS-сообщении отправится индивидуальный ID-код, по которому будут разыгрываться призы. Например, пополняя баланс на 50 сомони, вы получите 5 ID-кодов.

Акция «Удачный платеж» - беспроигрышная, так как, участвуя в ней, абонентам не нужно тратить никаких дополнительных средств. Никакой комиссии за участие в акции не предусмотрено – вся сумма полностью зачислится на баланс абонента, который он может использовать для подключения и использования услуг мобильной связи.

Пополняйте свой баланс на сумму не менее 10 сомони, получайте индивидуальные ID-коды, становитесь участниками акции, и возможно, именно ваш платеж окажется удачным.

Подробные условия проведения акции «Удачный платеж»: https://www.tcell.tj/content/news/conditions-of-the-promotion-successful-payment/

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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