Завершился первый этап масштабной беспроигрышной акции «Удачный платеж» от Tcell и Hyundai! В первом розыгрыше определены 10 победителей, которые совершили «удачный платеж» и выиграли 5 смартфонов Samsung A30, 3 Smart TV Samsung, MacBook и автомобиль Hyundai Accent!
Первый этап акции проходил с 1 мая по 14 июня. Все абоненты компании Tcell со всего Таджикистана, которые пополняли мобильный баланс на сумму выше 10 сомони, автоматически становились участниками акции. Розыгрыш, завершающий первый этап акции, прошел в Головном офисе компании в Душанбе в присутствии абонентов, заинтересованных зрителей, представителей Tcell и журналистов, и транслировался в прямом эфире радио «Ватан».
10 победителей были выбраны с помощью генерации случайного порядка чисел, которые и составили ID-коды победителей. География проживания победителей обширна: ими стали абоненты из Душанбе, Спитамена, Худжанда, Шахритуса, Пенджикента, Худжанда, Джайхуна. А главный приз - автомобиль Hyundai Accent отправится в Восе! Полный список выигравших ID-кодов доступен на официальном сайте компании: https://www.tcell.tj/content/news/successful-payment/
В скором времени, представители Tcell свяжутся с победителями и пригласят их на церемонию вручения призов, и в скором времени мы увидим тех самых счастливчиков, совершивших «Удачный платеж»!
Сразу после завершения первого этапа акции «Удачный платеж», стартовал второй этап, который продлится до 29 июля и завершится розыгрышем призов 30 июля. Призовой фонд второго этапа «Удачного платежа» также составляют 5 смартфонов Samsung A30, 3 Smart TV Samsung, MacBook и автомобиль Hyundai Accent. А призовой фонд последнего третьего этапа, который пройдет с 30 июля по 10 сентября, увеличен: в последнем розыгрыше будет подарено 10 смартфонов Samsung A30, 4 Smart TV Samsung, 3 MacBook и также, автомобиль Hyundai Accent.
Для того, чтобы стать участником акции, нужно просто пополнить баланс на сумму 10 или более сомони. За каждые 10 сомони абоненту в SMS-сообщении отправится индивидуальный ID-код, по которому будут разыгрываться призы. Например, пополняя баланс на 50 сомони, вы получите 5 ID-кодов.
Акция «Удачный платеж» - беспроигрышная, так как, участвуя в ней, абонентам не нужно тратить никаких дополнительных средств. Никакой комиссии за участие в акции не предусмотрено – вся сумма полностью зачислится на баланс абонента, который он может использовать для подключения и использования услуг мобильной связи.
Пополняйте свой баланс на сумму не менее 10 сомони, получайте индивидуальные ID-коды, становитесь участниками акции, и возможно, именно ваш платеж окажется удачным.
Подробные условия проведения акции «Удачный платеж»: https://www.tcell.tj/content/news/conditions-of-the-promotion-successful-payment/
Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Тоҷикистон “Ҷинҷак”-ро ба ҳабси абад маҳкум карда, ба ихтиёри Ӯзбекистон супурд
Бозичаҳои пастсифат ба кӯдакон чӣ гуна зарар мерасонанд?
Манъи додани қарз ба филиалҳои “Амонатбонк” дар Хатлон
Марзбони навбатии тоҷик барои лату кӯби ҳамхизматаш маҳкум шуд
Дар Хоруғ наздики 337 кило маводи нашъаовар нобуд карда шуд
Дар мактабҳои Тоҷикистон омӯзиши забони русӣ ва англисиро аз синфи як ба роҳ мемонанд
Нобуд кардани 6,7 тонна маводи доруворӣ ва атриёт дар Бохтар
Даромад ба буҷет аз андозҳо мувофиқи ваъда 10% афзуд
Анҷоми муваффақонаи корҳои васлу насби чархаи дуюми нерӯгоҳи барқи обии Роғун
Тақсими SIM-кортҳои бепул ба сайёҳон дар Тоҷикистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста