Главарь организованной преступной группировки 46-летний Ёкуб Ахрорзода по прозвищу «Джинджак» остаток своей жизни проведет в тюрьмах Узбекистана и Таджикистана, сообщил «АП» источник в Верховном суде Таджикистане.

По данным МВД Таджикистана, в августе 1999 года Ахрорзода, в сговоре с жителем района Рудаки Джамшедом Абоевым по прозвищу «Иван» и другими лицами, угрожая огнестрельным оружием гражданину Шерали Юсуфову, отобрали его автомашину “МАРК-2” (стоимость $16000) и скрылись с места происшествия.

Это произошло на территории махаллы Яккатол джамоата Н.Розик города Вахдата, уроженцем которого является сам «Джинджак», отмечается в сообщении.

Во время следствия также было установлено, что Ёкуб Ахрорзода в том же году, войдя в квартиру гражданина Абдусалома Наджмиддинова в селе Дусти города Вахдат и угрожая огнестрельным оружием, присвоил себе два видеомагнитофона, один музыкальный центр, 8 голов крупного рогатого скота и другие вещи на сумму 1000 долларов США. После этого он вывез со своими подельниками Наджмиддинова и его брата в кишлак Вахдатобод, закрыл их в своем доме и держал в качестве заложников в течение трех суток: за их освобождение они требовали автомашину "Камаз".

Ахрорзода аналогичным образом в августе 1999 года взял в заложники жителя района Рудаки Сафеда Гафурова, за освобождение которого получил $ 11 тыс.

В Таджикистане в отношении Ахрорзода было возбуждено дело по пунктам «а», «б», «г», «е» части 2 статьи 104 («Умышленное убийство двух и более лиц»), пункту «б» части 2 статьи 195 («Незаконное хранение огнестрельного оружия»), пункту «а» части 3 статьи 237 («Хулиганство») и части 2 статьи 328 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса Таджикистана за преступления, совершенные возглавляемой им бандой в 1999 году. Кроме того, МВД Таджикистана сообщало о том, что Джинджаку инкриминируются также статьи 181 («Захват заложника») и 249 («Разбой») УК.

После совершения вышеназванных преступлений «Джинджак» скрылся на территории Узбекистана.

В 2009 году его задержали в Ташкенте за убийство основателя и режиссера театра «Ильхом» Марка Вайля. Тогда на судебном процессе «Джинджак» заявлял, что убил Вайля за оскорбление Пророка Мухаммада в спектакле «Подражание Корану». Он был приговорен к 19 годам лишения свободы. Его сообщники Кахрамон Пулатов и Алишер Сатторов получили по 17 лет каждый, однако попали под амнистию, в связи с чем срок заключения был сокращен на четверть. Еще один фигурант дела, Умид Исхаков, который, по версии следствия, является организатором преступления, смог скрыться и был объявлен в международный розыск.

В начале февраля текущего года по просьбе Таджикистана «Джинджак» отбывающий наказания в одной из колоний Узбекистана был передан Душанбе.

Верховный суд Таджикистана приговорил Ёкуба Гафурова к пожизненному заключению. После вынесения приговора он снова был передан Узбекистану.

По сообщению источника «АП» в Генпрокуратуре Таджикистана, после того, как он отсидит срок наказания в Узбекистане, согласно достигнутым договоренностям, Ташкент вновь передаст «Джинджака» Душанбе, где он будет отбывать пожизненное наказание.

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