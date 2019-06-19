О том, что делегаты от «Талибан» приехали в Пекин и провели беседу с высокопоставленными представителями китайского руководства, порталу «Афганистан.Ру» подтвердил источник, близкий к переговорному процессу.
По его словам, талибы получили два приглашения одновременно. Первое – приехать в Китай для того, чтобы обсудить афганский кризис и безопасность региона. Второе – в Норвегию, где предполагались непубличные переговоры с представителями официального Кабула при участии американских дипломатов.
Однако «Талибан» предпочел встречу с важным региональным игроком. Источник «Афганистан.Ру» уточнил, что в ходе визита в Пекин делегаты «Талибана», которых возглавляет мулла Абдул Гани Барадар, встретились с одним из заместителей главы МИД КНР и с другими официальными лицами, которые курируют «афганский» вопрос.
Ранее китайские власти старались держаться в стороне от каких-либо публичных контактов с талибами.
«У Китая долгое время не было опыта работы с реальным Афганистаном, в том числе и с фундаментальными исламистами, - сказал в разговоре с «Афганистан.Ру» руководитель школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов. - В КНР просто не понимали, как с ними работать. Но это изменилось за последние полгода. Китай понял, что нужно иметь дело с теми, кто реально контролирует ситуацию. И это сейчас важно, потому что начались большие проблемы с коридором «Китай-Пакистан-Афганистан».
По слухам, китайские дипломаты неоднократно посещали Афганистан за последний год на неофициальном уровне, чтобы вести переговоры и понимать диспозицию сил. «Это говорит о том, что Китай переходит к более гибкой и, самое главное, менее принципиальной позиции, — констатирует Маслов. — Сейчас КНР вынуждена переналаживать связи со многими странами с учетом необходимости переформатирования торговых отношений после кризиса в отношениях с американцами. Думаю, что да, Китай стал более активным в этом плане».
По его мнению, в свою очередь, «талибы научились работать на двух-трех площадках».
«Сейчас они хотят выстроить свою относительно независимую финансовую политику и играют сразу на нескольких досках. Китай может передать им частичный контроль над строительством дороги и транспортных коридоров, переподготовить инженеров, профинансировать создание контролирующих компаний и т.д.», - считает эксперт.
Делегация «Талибана» навестила Китай за считанные дни до очередного, седьмого раунда переговоров с американскими дипломатами в катарской столице Дохе. Этот раунд начался 16 июня.
Как уверяют представители талибов, на этот раз участникам диалога в Катаре удастся договориться по одному или двум из четырех основных пунктов текущей повестки: речь идет о сроках полного вывода иностранных войск из Афганистана, гарантиях противодействия террористической угрозе со стороны талибов, некоторых аспектах режима прекращения огня и прямом диалоге между официальным Кабулом и талибами.
До настоящего времени представители «Талибана» демонстрировали нежелание достигать компромисса с дипломатами из США, которых возглавляет спецпредставитель по афганскому урегулированию Залмай Халилзад. Теперь же, как указывают талибы, США поняли, что лучше в чем-то уступить, нежели полностью провалить дипломатическую инициативу.
Между тем в Афганистане продолжаются интенсивные боевые действия. По словам советника по безопасности афганского президента Хамдуллы Мохиба, ежедневно в результате боев и террористических атак в стране гибнет в среднем по 50 человек.
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