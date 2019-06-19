В четырёх филиалах «Амонатбонк» по Бохтарскому региону Хатлонской области за 5 месяцев текущего года не выдали ни одного кредита.

Кредиты не выдавали в филиалах «Амонатбонк» по районам Кушониён, Джайхун, Дусти и в самом региональном филиале № 42 банка, сообщил заместитель директора регионального филиала Гулмахмад Тагоев.

Он отметил, что в связи с невозвращением ранее выданных этими филиалами кредитных средств, на программу выдачи кредитов поставлен запрет.

При этом добавил, что за последние дни филиалу «Амонатбонк» в районе Джайхун все-таки удалось обеспечить возврат кредитов и ему дали допуск к кредитным пакетам.

По данным филиала Национального банка по Бохтарскому региону, ранее филиалы Амонатбанка видали кредитов на общую сумму 4 млн. 491 тыс. сомони.

Основное кредитное направление филиалов этого банка - социальное кредитование. На втором месте – кредитование агропромышленного сектора.

«Мы работаем над возвратом средств и возобновлением кредитного пакета этих филиалов», добавил Тагоев.

По данным статагенства Таджикистана, просроченная задолженность перед кредитными организациями страны на 1 апреля этого года составила 1 млрд. 805 млн. сомони (более $190 млн).

Около 33% этих проблемных кредитов были выданы в национальной валюте и более 67% - в иностранной валюте.

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