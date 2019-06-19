336 кг 460 граммов наркотических средств было уничтожено в Хороге по поручению Межведомственного штаба правоохранительных органов и обеспечению безопасности в ГБАО.

Соответствующий акт по уничтожению наркотиков был составлен с участием представителей органов милиции, прокуратуры, управления АКН по ГБАО, управления ГКНБ и таможенных органов, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

В рамках проведения операции «Кукнор-2019», который в стране проходит с конца мая по конец ноября, в УМВД по ГБАО в соответствии с требованиями МВД республики в области усилена деятельность сотрудников ОВД в этом направлении.

В результате проведения оперативно-розыскных работ сотрудниками УМВД по ГБАО и его подразделений в области в течение 14 дней операции «Кукнор-2019» было обнаружено и изъято 198 тыс. 603 куста дикорастущей конопли.

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