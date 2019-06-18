За последние годы в Туркменистане за последние годы упал спрос на секс-услуги, соответственно и проституток стало меньше, пишет издание «Хроника Туркменистана».

По данным издания, в этом бизнесе в основном заняты матери-одиночки и безработная молодежь из малообеспеченных семей. Среди проституток есть и пристрастившиеся к алкоголю и наркотикам женщины. 10-15 лет назад их было намного больше, они стояли вечерами на улицах Шевченко и Сурикова, их можно было встретить в многочисленных барах и дискотеках.

За последние несколько лет их отправили в тюрьмы или на принудительное лечение. Другие женщины, профессионально занимавшиеся ремеслом, уехали на работу в ОАЭ и Турцию.

В стране почти не осталось работников иностранных компаний, которых обслуживали жрицы любви. Те иностранцы, которые еще работают в стране, должны проживать в своих кампусах и не выходить на улицу после 22.00.

У местных мужчин из-за затянувшегося экономического кризиса нет денег на развлечения. А те, которые все-таки обращаются к женщинам, торгуются или вообще пытаются воспользоваться услугами бесплатно.

Свою роль сыграло и ужесточение режима: в стране были закрыты почти все дискотеки и бары. Работают лишь отдельные заведения, которым покровительствуют лица, приближенные к президенту Гурбангулы Бердымухамедову.

Сейчас цены на секс-услуги начинаются от 200 манатов ($14). Проститутки, требующие за час более $50, считаются элитными.

В регионах цены значительно ниже. Например, в Дашогузе или Туркменабаде за 200 манатов можно взять женщину на ночь. В курортных городах Туркменбаши или Хазар цены поднимаются в летний сезон, но в целом ниже, чем в столице.

Статусные клиенты пользуются услугами сутенеров.

Другой формат неофициальных отношений состоятельных мужчин с женщинами носит долговременный характер, когда дамы становятся вторыми или третьими женами.

Практически во всех ашхабадских вузах есть женщины, специализирующиеся на поисках любовниц для чиновников среди студенток, приехавших на учебу из провинции. Женщина, найдя соответствующую запросам клиента студентку, предлагает ей «опору в жизни». Если девушка соглашается, сводница получает свой бакшиш.

Клиенты – чиновники госструктур, работники правоохранительных органов, приближенные к семье бизнесмены и их взрослые сыновья. Некоторые студентки в итоге получают статус «второй жены» и довольно стабильную жизнь. Других мужчины со временем бросают — после чего девушки, как правило, становятся обычными проститутками.

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