АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 ИЮНЯ 2019 ГОДА

- В Исполкоме СНГ в Минске состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах под председательством Туркменистана.

- В Американском уголке (ул. Толстого, 66) состоится мастер-класс от Парвины Мирзоевой по созданию открыток. Начало в 12:00

- В Ташкенте стартует чемпионат Азии по шахматам среди детей. Таджикистан представляют 8 молодых шахматистов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 ИЮНЯ

1920 - Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую Чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности.

1962 - Состоялся первый съезд интеллигенции Таджикистана.

2007 - В Душанбе начал работу новый независимый телеканал «Симои мустакили Точикистон»

2018 - В Таджикистане создан национальный совет по финансовой стабилизации;

2018 - Эмомали Рахмону вручили медаль ВОЗ за вклад в обеспечение здорового образа жизни.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –19 ИЮНЯ

1918 -1990 – Родился оперный певец, Заслуженный артист Таджикистана Михаил Алоев.

1948 – Родился Народный гафиз Таджикистана Файзали Хасанов.

1978 – Родилась журналист Рамзия Мирзобекова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 ИЮНЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами слабый дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, ночью снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 26-28 тепла.