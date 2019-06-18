Депутаты парламента Кыргызстана выдвинули обвинения в отношении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщает АКИпресс.

Заключение комиссии было озвучено 18 июня на заседании Комитета ЖК по правопорядку озвучил.

Из девяти пунктов обвинения выдвинуты по шести. Среди них " создание организованных преступных групп, гонения и репрессии выступающих против его режима депутатов ЖК, судей, общественных деятелей, а также журналистов и представителей СМИ".

Заседание комиссии Фото АКИпресс

Кроме того, Атамбаева обвиняют в содействии незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, сокрытии доходов, коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ и незаконных поставках угля на данный объект, незаконном приобретении земельного участка.

В комиссию по снятии неприкосновенности с бывшего президента вошли представители всех шести парламентских фракций. В течение трех месяцев она должна предоставить результаты своего расследования в Генпрокуратуру, которая будет принимать решение о возбуждении уголовного дела. Для снятия иммунитета с бывшего президента и привлечения его к ответственности соответствующее решение должны поддержать 80 из 120 депутатов парламента.

Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Он выступил инициатором выдвижения на президентский пост нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

За последние полтора года по обвинению в коррупции в этой стране арестованы два бывших премьер-министра, два мэра столицы, ряд министров, депутатов и других высокопоставленных чиновников из команды Атамбаева.

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