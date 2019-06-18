Депутаты парламента Кыргызстана выдвинули обвинения в отношении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщает АКИпресс.
Заключение комиссии было озвучено 18 июня на заседании Комитета ЖК по правопорядку озвучил.
Из девяти пунктов обвинения выдвинуты по шести. Среди них "создание организованных преступных групп, гонения и репрессии выступающих против его режима депутатов ЖК, судей, общественных деятелей, а также журналистов и представителей СМИ".
Кроме того, Атамбаева обвиняют в содействии незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, сокрытии доходов, коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ и незаконных поставках угля на данный объект, незаконном приобретении земельного участка.
В комиссию по снятии неприкосновенности с бывшего президента вошли представители всех шести парламентских фракций. В течение трех месяцев она должна предоставить результаты своего расследования в Генпрокуратуру, которая будет принимать решение о возбуждении уголовного дела. Для снятия иммунитета с бывшего президента и привлечения его к ответственности соответствующее решение должны поддержать 80 из 120 депутатов парламента.
Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Он выступил инициатором выдвижения на президентский пост нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова.
За последние полтора года по обвинению в коррупции в этой стране арестованы два бывших премьер-министра, два мэра столицы, ряд министров, депутатов и других высокопоставленных чиновников из команды Атамбаева.
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