Второй гидроагрегат Рогунской ГЭС поставлен под нагрузку 31 мая этого года, производятся пусковые испытания, говорится на сайте украинской компании «Днепр-Спецгидроэнергомонтаж».

В компании отмечают, что успешно закончили проект по монтажу второго агрегата (№5) Рогуна.

Отмечается, что этой компанией был монтирован первый гидроагрегат (№6) Рогунской ГЭС, и в ноябре прошлого года был пущен в эксплуатацию.

За монтаж и пуск двух агрегатов Рогуна руководство ГЭС выразило благодарность специалистам компании «Днепр-Спецгидроэнергомонтаж».

Ранее сообщалось, что установка второго агрегата (№5) завершится к концу марта, а в апреле этого года он будет сдан в эксплуатацию.

В целом, в машинном зале Рогунской ГЭС планируется установить шесть гидроагрегатов мощностью по 600 МВт c радиально-осевыми турбинами.

Строительство объекта планируется завершить полностью к 2033 году, высота плотины ГЭС к этому времени намереваются довести до проектных 335 метров, и она станет самой высокой каменно-набросной плотиной в мире.

По данным Минэнерго, после полной сдачи станции в эксплуатацию среднегодовая выработка электроэнергии там составит более 17,0 млрд. кВтч в год.

Рогунскую ГЭС планируется использовать в качестве многоцелевого гидроузла, в том числе для выработки электроэнергии, регулирования воды, снижения риска наводнений и смягчения засух.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.