Сегодня 18 июня - день образования Международной федерации баскетбола (ФИБА). Она объединяет национальные баскетбольные федерации 213 стран и государственных образований мира.
Таджикистан также является членом ФИБА, но давно не принимает участия в крупных соревнованиях под эгидой этой организации. Поэтому в рейтинге Международной ассоциации баскетбола нет сборной Таджикистана.
К сожалению, этому олимпийскому виду в республике сегодня уделяется недостаточное внимание. Чемпионат проводится лишь между сборными командами регионов и в короткие сроки на любительском уровне. Попытки организовать соревнования среди клубов не нашли поддержки у властей.
В итоге созданная силами энтузиастов в начале 2000-х годов Баскетбольная лига Таджикистана прекратила свою деятельность. В те годы в Душанбе действовала Школьная лига, но и она не пользовалась поддержкой спортивного руководства страны и вынуждена была закрыться.
Сборная Таджикистана по баскетболу в последний раз участвовала в международных соревнованиях в 2005 году на Играх солидарности исламских государств в Саудовской Аравии. «Мы поехали на Игры за свой счёт, - вспоминает тогдашний играющий тренер национальной сборной Вила Очилдиев, - у команды не было никакой подготовки, сборы не проводились, в итоге среди 19 команд Таджикистан занял 16-е место».
В связи с нехваткой финансовых средств таджикская сборная не принимает участия в чемпионатах Азии и мира. «У нас нет денег, чтобы возобновить баскетбольную лигу, про какую сборную может идти речь?» - говорят тренеры.
При составлении рейтингов учитываются только турниры, проводимые ФИБА; другие соревнования, такие как региональные чемпионаты, товарищеские турниры и встречи не берутся во внимание. Каждый турнир под эгидой ФИБА имеет свою степень значимости, основанную на уровне национальных команд, которые принимают в нём участие.
Специалисты говорят, что от баскетбола сегодня в республике остались лишь воспоминания. Ветераны вспоминают советские годы и звезд этого вида спорта в республике.
Один из них - Борис Соколовский, который в середине 80-х четыре года возглавлял сборную Таджикской ССР, а в 2012 году возил на Лондонскую олимпиаду женскую сборную России в качестве главного тренера. Ныне он - главный тренер баскетбольного клуба «АлтайБаскет» из Барнаула.
Другой - Олег Сехниев – неформальный лидер таджикской диаспоры Воронежской области, член Национальной палаты при губернаторе Воронежской области, президент баскетбольного клуба «Согдиана-Скиф», вице-президент Воронежской областной федерации баскетбола. В 1999 году он организовал турнир «Незабудка» для тех, с кем когда-то играл в Таджикистане и кто также был вынужден покинуть «малую родину».
А в 1996 году Сехниев в Воронеже организовал группу компаний «Согдиана», которая стала настоящим брендом, зарекомендовавшим себя не только в сфере бизнеса, но и в социальной среде Воронежской области.
По словам ветеранов таджикского баскетбола, в советские годы в стране было больше 80 тренеров по баскетболу, была специализированная школа, была должность государственного тренера по баскетболу, который занимался развитием данного вида спорта в масштабах страны.
Сейчас всего этого нет.
За профессиональный баскетбол отвечает Федерация баскетбола, которая существует лишь на бумаге. Финансовых вливаний в ФБРТ нет, все держится на плечах руководства федерации, которое состоит из энтузиастов. Но им не по плечу организовать турниры и зарубежные поездки за свой счет.
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kaltuch9
А что, с волейболом ситуация значительно лучше? Или с гандболом?