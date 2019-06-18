Cогласно постановлению правительства Узбекистана в Фаришском районе Джизакской области построят цементный завод мощностью 4 млн тонн в год.
Инвестиционный проект оценивается в $400 млн, сообщает Telegram-канал Минюстиции страны.
Проект будут осуществлять немецкие маркетинговые компании Phoenix Consulting GmbH и Medianet in H.M.Hermsen, которые создали совместное предприятие в форме ООО UTD Cement.
Предварительные технико-экономические параметры проекта утверждены правительством.
Это не первый инвестиционный проект по строительству на территории Узбекистана цементного завода с помощью иностранных партнеров, передает ИА "Фергана".
Так, в октябре прошлого года стало известно о начале строительства цементного завода стоимостью более $160 млн в Ташкентской области при содействии российского холдинга «Евроцемент групп». В ноябре в Каттакурганском районе Самаркандской области началось строительство цементного завода, в который китайские предприниматели запланировали инвестировать $420 млн.
По данным 2017 года, в Узбекистане действовали 12 цементных заводов общей мощностью более 9 млн тонн в год. За 2012-2016 годы объем производства цемента вырос на 24%, при этом потребление этого стройматериала на душу населения в 2016 году составило 268 кг, что значительно уступает среднемировому уровню — 433 кг.
Тем не менее, по прогнозам, к 2020 году потребление цемента на душу населения в Узбекистане составит не менее 328 кг в год.
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Илхомиддин9
Тем не менее, по прогнозам, к 2020 году потребление цемента на душу населения в Узбекистане составит не менее 328 кг в год.
А я думал что что цемент применяется только для строительства...