В одобренном правительством постановлении от 31 мая этого года говорится, что государственная академическая стипендия назначается по итогам экзаменационных сессий не более двух раз в учебном году с учетом учебных достижений студентов.

Как назначаются стипендии?

Фонд государственной академической стипендии определяется в размере 60% от общего числа студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования. Это соотношение относится к студентам, обучающимся за счет госбюджета на дневном отделении.

Для студентов, обучающихся в договорных группах, стипендия начисляется и выплачивается в соответствии с положениями договора образовательных учреждений.

Государственная академическая стипендия для студентов 1 курса назначается в установленном порядке с 1-го академического семестра по итогам оценок вступительных экзаменов.

Во втором семестре 1-го курса и в последующих семестрах старших курсов, 2-4 курсов бакалавриата (или специалиста) и для 2 курса магистратуры учреждений высшего профессионального образования стипендия назначается на основании итогов экзаменационных сессий с первого месяца следующего семестра.

Кто и сколько получает?

Размер стипендии устанавливается правительством и изменяется при принятии указа президента об увеличении указанных стипендий.

Стипендия для студентов учреждений среднего профессионального образования в настоящее время установлено следующим образом:

- обучающимся на «отлично» - 150 сомони в месяц;

- обучающимся на «хорошо» и «отлично» - 105 сомони в месяц;

- обучающимся на «отлично», «хорошо» и имеющим не более 20% оценки «удовлетворительно» - 40 сомони в месяц.

Стипендия студентам учреждений высшего профессионального образования устанавливается:

- обучающимся на «отлично» - 208 сомони в месяц;

- обучающимся на «хорошо» и «отлично» - 150 сомони в месяц;

- обучающимся на «отлично», «хорошо» и имеющим не более 20% оценки «удовлетворительно» - 56 сомони в месяц.

Стипендия студентов магистратуры учреждений высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждений устанавливается:

- обучающимся на «отлично» - 250 сомони в месяц;

- обучающимся на «хорошо» и «отлично» - 200 сомони в месяц.

Аспирантам учреждений высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждений государственная стипендия выплачивается из средств государственного бюджета в размере 490 сомони в месяц.

Докторанту по специальности государственная стипендия выплачивается в размере, установленном аспирантам.

Докторантам и постдокторантам государственная стипендия выплачивается не менее заработной платы доцента кафедры. Данная стипендия выделяется учреждением, направившем докторанта или посдокторанта на учебу.

Аспирантам и докторантам по специальности, докторантам и постдокторантам в рамках возможностей учреждения на основании конкурса может быть назначена дополнительная стипендия за счет специальных средств.

Студентам-сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей, инвалидам I и II групп государственная академическая стипендия выплачивается независимо от результатов обучения.

Для сравнения, минимальная заработная плата в Таджикистане составляет 400 сомони, средний размер пенсии в республике - 310 сомони.

Эти стипендии потом нужно будет отработать

В республике разработали порядок возврата средств молодыми специалистами, которые обучались за счет госбюджета, но не захотели работать по распределению комиссии в госорганах и учреждениях Таджикистана.

Согласно установленным правилам, молодые специалисты, получившие образование в республике и за рубежом за счет госбюджета обязаны проработать по специальности в госучреждениях не менее 3 лет.

От возврата бюджетных средств освобождаются в случае: не обеспечения работой, перехода на выборные должности, продолжения учебы, нетрудоспособности, инвалидности 1, 2, 3 группы, призыва на воинскую службу, отпуска по беременности и по уходу за ребенком, а также если выпускники круглые сироты или из семьи, оставшейся без попечения.

Размер оплачиваемых средств определяется образовательным учреждением с учетом бюджетных и договорных средств учреждения в среднем за один год на одного студента. При определении годового расхода учитывается уровень инфляции.

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