Пентагон посылает на Ближний Восток дополнительно еще тысячу солдат. Усиление военного присутствия США в регионе происходит на фоне резко ухудшившихся отношений между США и Ираном, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

И.о. министра обороны США Патрик Шэнахэн заявил, что эта мера является ответом на враждебные действия иракских сил.

В понедельник военно-морское ведомство США обнародовало снимки, которые, по мнению его экспертов, свидетельствуют о том, что за недавним нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран.

В понедельник США обнародовали снимки, на которых, как утверждается, запечатлены повреждения корпуса танкера и бойцы иранского спецназа

Иран заявил в понедельник, что более не намерен выполнять условия договора 2015 года в части, касающейся иранских ядерных разработок.

Тегеран предупредил, что к 27 июня будут превышены лимиты на обогащение урана, согласованные в договоре.

Национальные интересы

В заявлении Пентагона говорится, что Соединенные Штаты не ищут конфронтации с Ираном, и что предпринимаемые меры направлены на обеспечение безопасности американского военного персонала, работающего в регионе и защищающего национальные интересы США.

13 июня госсекретарь США Майк Помпео возложил на Тегеран ответственность за нападения на танкеры

"Недавние иранские нападения подтверждают достоверность и надежность полученных нами разведданных о враждебном поведении иранских сил и связанных с ними группировок, которые угрожают персоналу и интересам Соединенных Штатов в регионе", - заявил Шэнахэн.

По его словам, военные будут следить за ситуацией в регионе и соответствующим образом корректировать свои действия.

Фотографии

Незадолго до этого заявления Пентагон обнародовал новые фотографии, на которых, как заявляют американцы, запечатлены части неразорвавшейся мины на японском танкере.

На фотографии видны ущерб, нанесенный танкеру "Кокука Карейджес", а также бойцы иранского спецназа, снимающие с судна мину. Норвежский танкер "Фронт Альтаир" также подвергся в четверг нападению в Оманском заливе.

На снимке, ранее обнародованном американскими военными, видны повреждения корпуса танкера

Иран отрицает свою причастность к взрывам на борту танкеров и называет американские обвинения беспочвенными.

Нынешнее увеличение американского воинского контингента на Ближнем Востоке - не первое за последнее время. Месяц назад Пентагон направил в этот регион 1500 солдат. Этот шаг также объяснялся эскалацией напряженности в отношениях с Ираном.

В начале июня в район Оманского залива был направлен авианосец "Авраам Линкольн"

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